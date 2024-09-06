Anne Hathaway也交往年下男？5大理由告訴你姐弟戀為何更浪漫甜蜜

今年最具話題性的「姐弟戀」題材電影，就屬荷里活女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）與英國演員Nicholas Galitzine共同主演的電影《The Idea Of You》。本片改編自Robinne Lee的同名小說，故事內容講述一名40多歲的單親媽媽與年輕男歌手的愛情故事。劇中不間斷的浪漫場景，讓許多女生看了直呼「好想談一場姐弟戀」。



難道和「年下男」談戀愛真的比較甜蜜嗎？為了解答各位「姐姐們」的疑問，曾經談過姐弟戀的小編將為各位分析「女大男小」情侶的5大優勢，至於和弟弟交往是不是真的比較「幸福」？這題的答案就留給各位看倌們自行評斷了！

《The Idea Of You》引發熱議，揭開姐弟戀的魅力，5個理由告訴你為何姐姐都愛弟弟！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

姐弟戀的5大優勢（《The Idea of​​ You》電影照；01製圖）

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1. 年下男比較懂得撒嬌

比起年紀較長的成熟男性，年紀輕一點的弟弟們更懂得對女友撒嬌，總是會在相處過程中展露出意料之外的可愛模樣。弟弟的行為模式就像是一隻「巨大版的狗狗」，無論是主動討抱、說話溫柔，通通都令姐姐毫無招架之力，辛苦工作整天的煩憂也會跟著一掃而空！

2. 年下男比較願意表達愛意

弟弟們通常比較願意主動表達愛意，他們不會有成熟男人的「偶像包袱」，也不會覺得在公共場合高調示愛有甚麼好害羞，摸頭、擁抱、親吻都是日常，他們很懂得營造浪漫氣氛，讓姐姐們像是置身偶像劇般，隨時隨地都被滿滿的愛情灌溉。

3. 年下男比較有儀式感

年紀較輕的弟弟通常也比較有「儀式感」，他們會想方設法準備一些小驚喜、小禮物，讓姐姐們感到備受重視。畢竟年紀較長的男人多將重心放在工作上，所以大多無法像「年下男」那樣提供無微不至的關懷及呵護。

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4. 年下男比較不會說教

比起閱歷豐富、年紀比自己大的男性，弟弟們比較不會展現出「說教」的姿態，或是講出「大男人思維」的言論。可能是因為年紀比姐姐小的緣故，所以他們比較願意傾聽女方意見，也不會急著反駁或拒絕，這樣的行為會讓身為女人的姐姐們感到「被尊重」，在相處上也比較不容易有過多爭執。

5. 年下男有用不完的活力

最後一點也是最殘酷的一點，那就是年輕弟弟大多比起年長男人更具活力，畢竟年紀比較輕，體力通常也就比較好。「年下男」經常擁有用不完的精力，因此也就更願意和姐姐們一起出門玩樂、大膽嘗試不同事物，甚至在「親密關係」上也具備充沛體力，就像是一顆充飽的電池，不會動不動倒頭就睡。

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