東京市中心超平酒店 1晚房租約百元 網民：以為是某類電影場景
撰文：TVBS新聞網
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Facebook專頁「魚漿夫婦」分享一名網友，日前於日本東京訂到一間獨特的酒店，房價最低可至每人約106港元，吸引不少關注。
由於該房間裝潢特殊，被形容為「像是拍攝用場景的房間」，缺乏現實感，還有內行網友曝光，最愛住這類酒店的是甚麼樣的客人。
還有男女浴場、遊戲機、益智玩具借用 點圖放大看更多該酒店的照片：
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網友在貼文中表示：
訂了一間便宜到難以置信的酒店，結果被帶到一間像是拍攝用場景的房間，整個嚇到了。
進入房間後發現擺設與配色極為搶眼，形容「像缺乏現實感一樣」。
魚漿夫婦也搜尋到該間旅館，並指出有網友說是東京的「奉仕會館」（奉仕会館），就在日本橋那邊：
我可能沒有機會去住，但真的很便宜，就給想來東京玩的朋友參考一下。
他也直呼這房價真的很便宜，「一個人3000多日圓（約159港元）起，兩個人的話，一個人約2000多日圓（約106港元）起」。
貼文曝光後，網友留言：
「鏡頭在哪」
「這不是玩具模型嗎」
「太便宜了吧！我住附近的膠囊都要800元台幣（約213港元）」
「充滿愛的房間」
「突然有種大膽的想法」
「哇好便宜，早點知道我就訂這間了」
「這讓我聯想到番號」
受到廣泛討論。
有多位過來人分享住宿經驗，指出「奉仕會館」多為批發客入住，設有共用浴室和廁所，空間以木板隔間為主，並強調「房間也不算很窄」。另有網友補充：
唯一缺點電梯只到晚上10點，超過時間回去就要爬樓梯5樓。
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