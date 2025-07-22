東京市中心超平酒店　1晚房租約百元　網民：以為是某類電影場景

Facebook專頁「魚漿夫婦」分享一名網友，日前於日本東京訂到一間獨特的酒店，房價最低可至每人約106港元，吸引不少關注。



由於該房間裝潢特殊，被形容為「像是拍攝用場景的房間」，缺乏現實感，還有內行網友曝光，最愛住這類酒店的是甚麼樣的客人。

一名日本網友日前於日本東京訂到一間獨特的酒店，房價最低可至每人約106港元，吸引不少關注。（X@kt123st6）

還有男女浴場、遊戲機、益智玩具借用 點圖放大看更多該酒店的照片：

+ 21

網友在貼文中表示：

訂了一間便宜到難以置信的酒店，結果被帶到一間像是拍攝用場景的房間，整個嚇到了。

進入房間後發現擺設與配色極為搶眼，形容「像缺乏現實感一樣」。

魚漿夫婦也搜尋到該間旅館，並指出有網友說是東京的「奉仕會館」（奉仕会館），就在日本橋那邊：

我可能沒有機會去住，但真的很便宜，就給想來東京玩的朋友參考一下。

他也直呼這房價真的很便宜，「一個人3000多日圓（約159港元）起，兩個人的話，一個人約2000多日圓（約106港元）起」。

貼文曝光後，網友留言：

「鏡頭在哪」

「這不是玩具模型嗎」

「太便宜了吧！我住附近的膠囊都要800元台幣（約213港元）」

「充滿愛的房間」

「突然有種大膽的想法」

「哇好便宜，早點知道我就訂這間了」

「這讓我聯想到番號」



受到廣泛討論。

有多位過來人分享住宿經驗，指出「奉仕會館」多為批發客入住，設有共用浴室和廁所，空間以木板隔間為主，並強調「房間也不算很窄」。另有網友補充：

唯一缺點電梯只到晚上10點，超過時間回去就要爬樓梯5樓。

【延伸閱讀】孩子打爛吊燈要賠14萬円 爸爸公審沖繩酒店稱中伏 反遭網民罵爆（點圖放大看原文全文及網民意見）：

+ 11

延伸閱讀：

Agoda爆大量日本訂房糾紛！到了沒飯店住 宣布導入AI監控

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】