美國男誤買2張相同號碼彩券　「一晚中2次大獎」獲逾1500萬元獎金

美國麻州一名男子購買威力球（Powerball）彩券後以為已經過期，所以又去不同店家買了一張同號碼彩券。



沒想到開獎時發現該號碼開出100萬美元（約785萬港元）大獎，讓他幸運在一個晚上連贏2次，總共贏得200萬美元（約1570萬港元）獎金。

美國麻州一名男子購買威力球（Powerball）彩券後以為已經過期，所以又去買了一張同號碼彩券，沒想到開獎時發現該號碼開出100萬美元大獎，讓他在一個晚上連贏2次。（Massachusetts State Lottery）

科克倫在威力球彩券7月9日開獎前就買了一張彩券，白球號碼為5、9、25、28、69，和紅色強力球5，然而快要開獎前，他以為原本的彩券已經過期，所以又買了一張。（masslottery.com）

當晚的開獎結果正是5、9、25、28、69，和紅色強力球5。（masslottery.com）

當晚的開獎結果正是5、9、25、28、69，和紅色強力球5。（masslottery.com）

居住在麻州菲奇堡（Fitchburg）的男子科克倫（Paul Corcoran），在威力球彩券7月9日開獎前就買了一張彩券，白球號碼為 5、9、25、28、69，和紅色強力球 5，然而快要開獎前，他以為原本的彩券已經過期，所以又買了一張。

開獎結果出爐後，科克倫驚訝發現2張彩券都有效，因此一口氣贏得200萬美元大獎，11日他前往麻薩諸塞州樂透公司位於多徹斯特（Dorchester）總部領取了獎金。

穿着一身休閒服裝的科克倫，領獎時向樂透官員表示，贏得雙倍獎金的感覺非常棒，不過目前他還沒有任何要如何使用獎金的計畫。

他購買彩券的2間店家因為開出大獎，也都能因此獲得1萬美元（約78500港元）獎勵金。

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