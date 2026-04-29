特朗普自爆母親曾「暗戀」查理斯三世　讚英王年輕時「可愛」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月28日在白宮款待英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（Queen Camilla），他在國宴上演講，分享其蘇格蘭裔母親麥克勞德（Mary Anne MacLeod）對王室的喜愛，稱母親曾暗戀查理斯三世並覺得年輕時的查理斯「可愛」。



根據英國廣播公司（BBC News）4月29日報道，特朗普回憶道：「我清楚地記得她說過：『看那年輕的查理斯，他真可愛。』」他隨後開玩笑說：「我媽媽曾對查理斯有過好感——你們能相信嗎？」他望向天空並補充：「我想知道她現在在想什麼。」這段發言讓在場的查理斯三世大笑，略顯尷尬。

資料圖片：特朗普的辦公桌後面放著他父母的相片。（Getty）

特朗普的母親出生於蘇格蘭外赫布里底群島的斯托諾韋附近。特朗普形容該地是「非常正統的蘇格蘭裔」，並自豪地表示母親在19歲時移民美國，之後與父親結婚63年。他提到，母親「熱愛王室家族」，任何與女王相關的儀式都會讓她緊盯電視，並感嘆其美麗。

此次國宴是英王查理斯三世對美國進行國事訪問的重頭戲。近期，因英國不願加入美國在伊朗的軍事行動，特朗普曾嚴厲批評英國首相施紀賢（Keir Starmer），導致兩國關係嚴重受損。