教宗西班牙遊街展示「67」手勢引歡呼！欲用行動吸引更多年輕教徒

網絡上，經常能看到寫着「67」的PO文，大家可以理解是什麼意思嗎？至少天主教教宗【良十四世】（Pope Leo XIV），是知道的。教宗睽違15年，再度造訪西班牙，他在馬德里向年輕信友給出代表「67」的手勢，還引起一陣歡呼。原來「67」，是當代年輕人的暗號，被視為對彼此的認同。教宗也用這個手勢，來證明自己理解年輕人的想法。



天主教教宗良十四世抵達西班牙展開為期一週的訪問，這是睽違15年再度有教宗造訪該國，西班牙國王與王后親自接機迎接。教宗此行積極拉攏年輕族群，不僅模仿網絡爆紅的「6-7」手勢引發現場歡呼，更在飛機上談及與其守夜活動撞期的壞痞兔（Bad Bunny）演唱會，展現對年輕人喜好的理解。

在與群眾互動時，良十四世的雙手上下擺動，模仿學生與青少年族群間爆紅的「6-7」手勢（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

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教宗良十四世步出機艙時，受到西班牙王室最高規格的接待。CNN記者報道指出，教宗對越來越多年輕人開始對教會和信仰產生興趣感到鼓舞，並以實際行動拉攏年輕的天主教徒。在與群眾互動時，良十四世的雙手上下擺動，模仿學生與青少年族群間爆紅的「6-7」手勢，這個手勢源自美國饒舌歌曲，透過網絡大量傳播，被視為年輕人的彼此認同，甚至獲選Dictionary.com的年度代表字，此舉引發現場年輕人一陣歡呼。

「6-7」手勢源自美國饒舌歌曲，透過網路大量傳播，被視為年輕人的彼此認同。（截取自YouTube@TVBSNEWS01‬）

教宗良十四世表示，如果問年輕人想去看壞痞兔還是去看教宗，他認為很多人會選擇去看壞痞兔，但他們也同樣會去見教宗，而這本身就很能說明一些事情。教宗在前往西班牙的飛機上還提到與他的守夜活動撞期的壞痞兔演唱會，顯示他對年輕人喜好的理解，這點顯然引起西班牙年輕人的興趣。有民眾表示，老實說心跳得很快，這太不可思議了，真的發生了，教宗就在旁邊。

良十四世強調，在冷漠與隨波逐流所造成的空虛面前，在戰爭與謊言的暴力之中，年輕人必須成為點燃人類新希望的火花。教宗還呼籲年輕人必須終結社會對立。在結束馬德里的行程後，教宗也將轉往巴塞隆納，參加聖家堂耶穌塔的祝聖儀式。

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