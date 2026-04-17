教宗不點名批評「少數暴君」蹂躪世界　特朗普促認清殘酷世界

教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月16日訪問喀麥隆時，不點名批評「少數暴君」正以戰爭與剝削蹂躪世界，呼籲當事方果斷改變方向、摒棄衝突，停止為軍事或經濟利益剝削人民。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，教宗有權發表個人言論，但需要了解「殘酷世界」的現實。他又稱，自己也有權不同意對方觀點。



稱對教宗無敵意 錯指對方支同意伊朗擁核

特朗普16日在白宮會見記者，被問及為何近日與教宗爭拗，他否認這種說法，並表示自己「對教宗沒有敵意」，只是「我必須做正確的事」。

他又補充稱，並非和教宗爭拗，但教宗指伊朗可以擁有核武器，而他則反對伊朗擁核。現場隨即有記者向特朗普稱，教宗從未在公開場合提出此說法。事實上，教宗曾多次譴責核武器，並明確呼籲世界各國放棄核武。

2026年4月16日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在喀麥隆巴門達（Bamenda）出席與巴門達社區的和平會議。（Reuters）

稱有權不同意教宗觀點

特朗普稱，「我有權不同意教宗的觀點。」他表示，「教宗必須明白，伊朗在過去幾個月殺害了超過42,000人。」「他們是完全手無寸鐵的抗議者。教宗必須明白這一點。這就是現實世界，一個殘酷的世界。」不過，他未說明相關數字的出處。

特朗普重申，教宗必須明白，伊朗不能擁有核武，否則世界將面臨巨大危險。當被問及是否會與教宗會面時，特朗普回答說：「我認為沒有必要。」