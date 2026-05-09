教宗都無面畀？　致電銀行改地址到梵蒂岡　客服誤以為詐騙秒收線

現代人每日登入郵箱及個人戶口都要回答大量保安問題，原來教宗良十四世（Pope Leo XIV）也不例外。良十四世2025年就任教宗後不久，嘗試將他在芝加哥某間銀行的登記地址改為梵蒂岡，但接電話的客戶服務代表卻誤以為是惡作劇，直接掛斷他的電話。



據《紐約時報》報道，原名為普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）的良十四世生於美國芝加哥，在梵蒂岡就任教宗大約兩個月後，良十四世嘗試致電芝加哥的一間銀行更改個人戶口地址。

良十四世的好友麥卡錫神父（Rev. Tom McCarthy）近日在伊利諾伊州的一次天主教徒聚會上講述了此事。

麥卡錫神父分享良十四世致電客服遭掛電話的經歷：

麥卡錫神父表示，良十四世當時表明了自己的身份，自稱普雷沃斯特，並表示他想更改銀行紀錄的電話號碼和地址。

良十四世當時認真地回答了所有的安全問題。

然而，銀行接線員卻告訴他，這還不夠，他必須親自到銀行辦理手續。

良十四世回應指：「好吧，但我做不到。」

麥卡錫神父在一段影片中回憶道，當時新教宗越來越沮喪，聽眾們都笑了。

良十四世重申：「我已經回答了所有的安全問題。」

銀行職員道了歉。教宗嘗試用另一種方法：「如果我告訴你我是教宗良十四世，你會改變主意嗎？」

客服人員其後掛斷了電話。

麥卡錫神父表示，多虧另一位與銀行行長有關係的神父出面介入，此事才得以解決。

2026年5月8日，意大利那不勒斯大教堂，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在當選一周年之際與神職人員會面，並在聖雅納略（San Gennaro）雕像的背景下發表講話。（Reuters）

麥卡錫神父向台下的信眾開玩笑指：「你能想像自己因為掛斷教宗的電話而出名嗎？」