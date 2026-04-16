萬斯告誡教宗談神學應「基於真理」　群眾大喊：耶穌不撐種族滅絕

美國總統特朗普（Donald Trump）政府與羅馬教宗良十四世（Leo XIV）之間的口水戰看起來絲毫沒有緩和的跡象。



據《紐約時報》（New York Times）和路透社報道，當地時間4月14日，美國副總統萬斯（JD Vance）在公開場合告誡良十四世，稱其在談論神學議題時應更加謹慎。此前，良十四世表示，基督的門徒「絕不會站在那些曾揮舞刀劍、如今投下炸彈的人一邊」。

良十四世表示，基督的門徒「絕不會站在那些曾揮舞刀劍、如今投下炸彈的人一邊」。（Getty Images）

據報道，當地時間4月14日，萬斯在美國佐治亞大學對一群保守派聽眾表示，教宗的上述說法是錯誤的：

上帝是否站在將法國從納粹手中解放出來的美國人一邊？我當然認為答案是肯定的。 JD Vance

14日，當被問到特朗普和教宗近日的爭論時，萬斯告誡良十四世，如果他「要就神學議題發表看法」，其言論應「以真理為基礎」。

「正如我作為美國副總統在談論公共政策問題時保持謹慎很重要一樣，我認為教宗在談論神學議題時保持謹慎也非常、非常重要。」

不過，萬斯也試圖淡化這場政治分歧。「我非常尊重教宗。我喜歡他，也欽佩他。我對他有一點了解，他就當下議題發表看法並不會讓我困擾——坦率地說，即便我不同意他對某些信條的應用。」

美國副總統萬斯在公開場合告誡良十四世，稱其在談論神學議題時應更加謹慎。（Getty Images）

人群中有人打斷萬斯的發言，高喊：

耶穌基督（Jesus Christ）不支持種族滅絕！

報道稱，這顯然是指以色列在加沙的戰爭。萬斯回應道：「我同意，耶穌基督當然不支持種族滅絕，無論是誰剛剛在黑暗中喊出這句話。」良十四世近來一直批評美以對伊朗的戰爭，並於4月11日在和平呼籲中譴責「戰爭的瘋狂」。

特朗普對此表示不滿。12日，他在社交平台上發文，在多個問題上批評良十四世，稱「教宗良十四世在打擊犯罪上軟弱無能，外交政策一塌糊塗」。良十四世則在13日回應說，自己並不懼怕特朗普政府。14日，教宗在社交平台上發文稱：

上帝的心被戰爭、暴力、不公和謊言撕碎。

當地時間15日，特朗普在社交平台上轉發了一張耶穌擁抱自己的圖片。圖片中，特朗普閉着眼睛，與同樣閉目姿態的耶穌額頭相貼。特朗普站在麥克風後，身後是一面美國國旗。原始帖文寫道：「上帝或許正在打出他的『特朗普牌』！」

當地時間15日，特朗普在社交平台上轉發了一張耶穌擁抱自己的圖片。（Truth Social截圖）

特朗普在轉發時配文稱：「激進左翼的瘋子們可能不喜歡這個，但我覺得這相當不錯！」

此前，特朗普曾發布一張由人工智能（AI）生成的、自己化身為耶穌的圖像。該帖子引發廣泛批評，他隨後將其刪除，但並未道歉。

《紐約時報》指出，特朗普和教宗的交鋒讓萬斯陷入特殊的困境。萬斯信奉天主教，並正在出版一本講述自己信仰之路的書，他還長期致力於爭取共和黨宗教基礎選民的支持。

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