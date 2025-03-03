求職信｜叫ChatGPT「代筆」寫自述？留意3大瑕疵　資深HR一眼睇穿

ChatGPT是近期來相當受歡迎的AI工具，不管是查資料、翻譯、文案寫作等都難不倒它，是相當實用的AI工具。



早前《風傳媒》曾報道「超越ChatGPT！5款免費AI神器，讓你面試電話接不完」，讓你輕鬆快速地寫出吸引人資的履歷。

但是，台灣104人力銀行在IG與粉絲互動調查發現，只有6%的粉絲完全交由ChatGPT代寫履歷自述，62%會參考ChatGPT撰寫的內容再自行調整，另有32%因為怕被企業發現，而沒有使用ChatGPT寫履歷自述。而粉絲使用ChatGPT寫履歷自述的主要原因是「整理脈絡很方便」、「可順便檢查錯字」、「節省前期發想時間」、「寫好的履歷比對職缺描述，可更快找出自己的優劣勢」等，超過半數粉絲認為ChatGPT寫自述相當有幫助。

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ChatGPT三大負錯誤履歷自述

ChatGPT雖然能幫求職者快速完成履歷自述，不過，當越來越多人用ChatGPT，或甚至完全複製貼上，企業人資仍然可以從語句過長、字詞不順、經歷空洞，來推斷眼前的履歷自述是否由ChatGPT代筆。104人力銀行提醒常見以下三種ChatGPT的失負履歷自述：

1. 語句過長

以應徵「公關」職缺為例， ChatGPT對工作期待的寫法是「期待嚴加訓練我在面對危機時危機應變上能如何婉轉表達公司的意見以及維持公司形象」。較符合人的邏輯的寫法建議是「期待訓練我在面對危機時，如何適切表達公司的意見、以及維持公司形象」。

2. 字詞不順

以應徵「行銷企劃」職缺為例，ChatGPT對工作經歷的寫法是「我的行銷之旅始於對人們行為和社群互動的好奇心，過去社群運營的經驗展示我的領導及執行能力」。一般而言，「行銷之旅」、「人們行為」、「運營」以及「展示」，為一般人寫履歷自述比較不會出現的字詞。

3. 經歷空洞

以應徵「工程」職缺為例，ChatGPT對過去資歷的寫法是「過去的經歷，我在同類型的工程領域中積累了豐富的工作經驗，曾參與機械設備的設計、製造和維護工作。我熟悉CAD軟件，能夠設計出符合客戶需求的機械結構圖」。ChatGPT 因為無法具體描述每位求職者過去的經歷，自然難看出具體工作的績效。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：求職網調查：超過3成求職者不敢用ChatGPT寫自傳，企業人資曝AI自傳的三大NG點】