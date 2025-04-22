未來取代你的不是AI？先把概念搞清楚　你的「真正對手」是這種人

AI究竟會不會取代人類而引爆失業潮？世界經濟論壇「二○二三年未來就業報告」預測，未來五年隨經濟前景疲弱、企業擴大採用人工智慧技術，近百分之廿五的職場工作將發生變化。學者示警部分職位會位移，「未來工作是被懂AI的人取代而非被AI取代」。



台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，台灣企業目前導入AI比例不高，畢竟現在人工成本仍比引進AI技術便宜 ，但未來勞動力短缺，人力成本一定越來越貴，技術普及就越來越便宜，人力、AI使用就可能出現黃金交叉，只是還無法預測何時發生。

他不認為AI將來會大規模取代人工，未來工作是被懂AI的人取代而非被AI取代，因此勞工必須及早培養AI素養，政府也應課以僱主導入AI時的告知責任，數碼轉型的同時必須準備員工安置方案，讓在職勞工行訓練。

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台灣Yes123求職網發言人楊宗斌也認為，雖然目前不少客服人力逐漸被聊天機器人取代，但其他產業如服務業、住宿餐旅業就要等人形機器人問世後才有可能，還需要一段時間。

台灣電子電機資訊產業工會秘書長劉耀璘指出，如資料整理類型、翻譯，或是設計類的職位可能會消失，但是也可能因此增加資料標注、資料科學家等職位需求；產業間的隔閡也可能加劇，使用與不使用AI工具的職位間有流動困難。

台灣全產總理事長戴國榮建議，政府應在智能製造與產業升級的過程中，促進人力有效轉移，培訓勞工從勞力密集、重複性的工作轉向高附加價值、人機協作與專業技能領域發展。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】