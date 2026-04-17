AI產出總不好用　避開3錯誤學會情境分工：根據資料狀態拆解任務

好不容易照著影片學會操作生成式工具，隔週登入系統，卻發現軟體改版了，按鈕位置與選單變得截然不同。這種追不上更新速度的疲憊感，讓科技輔助變成新的學習負擔。



但真正的問題不只是改版，就算介面沒變，很多人用了AI之後，產出結果還是不對味。想要真正發揮工具的價值，就不能只停留在「死背功能」的舊思維。很多人之所以覺得AI難用，是因為對工具的期待與實際任務脫節。唯有建立「情境導向」的工作邏輯，才能有效避開以下3個常見錯誤，不被工具牽制。

用AI做簡報3大錯誤（01製圖）

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錯誤1：還沒釐清任務情境，就急著使用工具

第一步，是將思維轉為情境導向。先拆解工作流，將過程分為發想、架構、視覺與優化，可以根據資料狀態拆解任務，靈活交棒給適合的AI工具：

從0到1（發想）：面對空白頁感到恐慌時，需要擴散思維。此時可透過Gemini或Perplexity的輔助，將腦中零散的想法歸納成具備重點的初步框架。

從100到1（收斂）：當發想完的架構要結合海量會議記錄或產業報告時，大腦容易迷失。利用NotebookLM嚴格遵守資料來源的特性來生成摘要，能有效抓出邏輯漏洞，防堵AI隨機編造。

從0.5到1（優化）：針對已有初稿或局部修訂的情境，不需要推倒重來。例如手邊一份完成度80%的簡報，僅有一頁小標不滿意，建議使用NotebookLM的單頁修改功能微調，精準優化內容而不影響其他頁面。

錯誤2：死背指令集，不懂出錯時怎麼修正

初學者容易落入收集指令範本的陷阱，盲目複製現成語法。依賴懶人包雖然能帶來短期便利，但如果不理解背後的結構，一旦產出內容偏移或風格出錯，將失去手動修正的能力。

你可以把它想像成一份「施工藍圖」，即便不具備理工背景，也能學會定義這份藍圖。透過指定色碼、字體與視覺參數，要求系統產出符合企業識別的風格。

這套邏輯是為了「限制隨機性」，當產出的格式不符合預期時，只要讀懂底層參數就能直接校正，不用再受限於隨時會過時的指令範本。

錯誤3：過度依賴重新生成，忽略人工驗證

AI雖能快速產出文字與排版，但也容易產生「邏輯幻覺」，在缺乏依據的情況下捏造內容。在簡報定稿前，你必須親自把關：數據是否矛盾、圖表比例是否正確，甚至要提防AI是否推論出立場相反的觀點。

此外，不要過度依賴「重新生成」按鈕。AI生成具有隨機性，當你要求它重寫某一頁時，它很可能在修正小標題的同時，也把原本排版完美或確認過的內容改掉。這種「愈改愈糟」的隱形成本，往往是導致效率低落的主因，記住，只要手動微調比寫指令快，就該果斷接手。

工具會一直更新，但懂得從情境出發、掌握底層邏輯、親手把關產出的人，才能真正駕馭AI，而不是一直被工具牽著走。

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