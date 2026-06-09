SK會長陪黃仁勳發零食　神情嚴肅扔拋給粉絲　遭批敷衍｜有片

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳近日訪問韓國，與韓國科技巨頭展開頂層產業交流，6月5日晚間與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨，以及NAVER創辦人兼董事長李海珍等餐敘，現場吸引大批粉絲與媒體守候。不過，黃仁勳隨後與SK集團會長崔泰源發送零食時，因將零食直接丟向粉絲，引起部分韓國網友不滿。



餐敘期間，作風親民的黃仁勳主動外出與支持者互動，親自拿零食發送給群眾，全程態度親切保持笑容，同行的SK集團會長崔泰源雖亦協助發放零食，但其神情嚴肅，且發放零食時竟然是「用丟的」，網友稱其肢體語言都明顯流露出「不情願」的態度。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳與SK集團會長崔泰源向粉絲發送零食。（網絡圖片）

畫面曝光後，迅速在韓國網路引發熱議與負面聲浪。多數韓網友批評崔泰源極度不尊重民眾，如同隨意丟棄物品、敷衍粉絲，觀感極差。留言指出「這樣看起來像在餵狗」、「為什麼像餵動物一樣丟東西？」等等。

雖有少數聲浪認為崔泰源個性本就嚴肅、大眾過度解讀，但此次互動仍引發外界對企業高層態度以及韓國國內階級的熱烈討論。