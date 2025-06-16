英王室出席皇家閱兵　路易王子繼續佻皮　哥哥喬治王子忍笑失敗

英國時間6月14日，一年一度慶祝英王生日的皇家閱兵在倫敦舉行，威廉王子與凱特王妃的三個孩子再次成為全場焦點。其中，現年7歲的路易王子以其活潑可愛的表現，不僅逗樂了現場觀眾，也讓11歲的哥哥喬治王子忍俊不禁。



根據英媒《每日郵報》（Daily Mail）報道，在6月14日的皇家閱兵式遊行期間，路易王子（Prince Louis）和喬治王子（Prince George）同乘一輛馬車。期間，路易王子展現出他一貫的活潑性格，模仿哥哥喬治捂住眼睛的動作，兩兄弟在馬車上親密互動的畫面被鏡頭所捕捉。

即睇喬治王子與路易王子的互動畫面：（按圖了解）



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報道引述《鏡報》（Daily Mirror）皇室專家說法指，今年的閱兵式上可以看到皇室新生代的明顯成長。雖然路易王子依然保持着他代表性的活潑個性，但相比往年已經表現得更為得體。而喬治王子則展現出更多王室繼承人的穩重氣質，在活動中展現出成熟的一面。

據報道，現年43歲的凱特王妃（Catherine Princess of Wales）當天與10歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）身穿藍綠色系「母女裝」現身，讓人眼睛一亮，而她們身上也都巧思搭配珠寶，向已故伊莉莎白女王二世致敬。

閱兵式結束後，皇室成員依照傳統在白金漢宮露台上觀看皇家空軍飛行表演。（路透社）

閱兵式結束後，皇室成員依照傳統在白金漢宮露台上觀看皇家空軍飛行表演。路易王子一度向人群多次揮手示意，引發人群歡呼，喬治王子發現後阻止了弟弟的調皮舉動。

據悉，英王查理斯三世（King Charles III）的真正生日為11月14日，不過官方壽辰則是每年6月的第二個週六。今年英國皇室閱兵日與美國陸軍建軍250週年大閱兵、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）生日恰好都在同一天。

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