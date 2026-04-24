路易王子8歲生日　英國王室發最新照　與父親威廉童年撞樣｜有片

英國王室4月23日（周四）為路易王子（Prince Louis）慶祝8歲生日。延續過往傳統，王室在社交平台上傳路易的最新肖像照，並發布他在沙灘玩耍的影片。有聲音指，路易與父親威廉王子（Prince William）長得越來越似。



英國王室發布影片慶祝路易王子8歲生日：

凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與威廉王子的小兒子路易於4月23日慶祝8歲生日。為了紀念這一刻，一家人延續皇室傳統，分享了一張小王子的新照片。

據《時人》（People）雜誌報道，這張照片拍攝於4月初，當時一家人正在風景如畫的康沃爾郡（Cornwall）海濱度假。照片由威廉和凱特的御用攝影師波特厄斯（Matt Porteous）拍攝，照片中的路易笑容燦爛，頭髮被風吹得飄逸，身穿一件藍色七分袖拉鍊毛衣。

為了慶祝這一時刻，威廉王子與凱特王妃亦分享了一段路易王子運動和在海灘玩耍的影片。

威廉與凱特每年都會發布三個孩子：12歲的喬治王子、10歲的夏洛特公主和路易王子的肖像照，以此感謝所有送上生日祝福的親朋好友。雖然有時這些照片會由專業攝影師拍攝，但44歲的凱特有時也會曾親自掌鏡拍攝這些年度照片。