一次多少錢？印度女警喬裝獨行婦人　3小時引40男搭訕多涉性騷擾

印度南部城市海德拉巴（Hyderabad）近日爆發一起震撼社會的警方臥底事件。一名高階女警深夜喬裝成普通婦女，獨自在公車站等車，短短3小時內竟遭近40名男子搭訕騷擾，還被直接問「交易價格」。事件曝光後，再度引發印度社會對女性夜間安全問題的高度關注。



據印度媒體「newsfirstPRIME」報導，由於海德拉巴警方長期接獲女性投訴，指稱迪爾蘇克納加（Dilsukhnagar）公車站周邊，深夜經常出現陌生男子言語騷擾、尾隨女性，甚至涉及性暗示行為，因此警方決定展開秘密臥底調查，以確認實際狀況。

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負責此次行動的是素有「女版辛漢」（印度知名警匪電影Singham Returns系列）之稱的高階女警蘇瑪蒂（Sumathi）。她在凌晨0時30分至3時30分期間，身穿便服、未攜帶明顯警力保護，假扮一般女性獨自坐在公車站，周邊有警方暗中埋伏觀察。

在行動開始後不久，陸續有男子主動上前搭訕。警方指出，在3小時內便有近40人接近蘇瑪蒂，其中部分人語帶挑逗，還有人直接提出性交易要求，甚至當場詢問「一次多少錢」，誤將她視為性工作者。

由於騷擾情況遠超預期，蘇瑪蒂隨即通知埋伏警力展開行動，警方並當場將約40名男子帶回調查。據報導，被逮捕者中不乏大學生與專業人士，其中部分人處於醉酒或吸毒狀態。

警方坦言，若連高階女警假扮普通女性，都能在短時間內遭遇如此大量騷擾，顯示一般女性夜間外出時面臨的風險恐怕更加嚴重。事件曝光後，也再度引發外界要求加強女性安全保障與公共場所執法的聲浪。

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