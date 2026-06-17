世界盃動物預測大盤點：大象踩爆波估德國贏　鯊魚撐巴西卻遇冷

2026年世界盃足球賽小組賽階段頻傳冷門戰果，埃及、佛得角分別逼平比利時與西班牙兩支強權球隊，巴西也遭摩洛哥踢和，戰況變化莫測。各國動物園紛紛推出大象、企鵝等動物擔任神算占卜，炒熱賽事氣氛。據估計，本屆世界盃全球博彩投注額可能高達500億美元，創下歷年紀錄，目前國際賭盤賠率顯示，法國與西班牙為奪冠大熱門。



分組賽首輪，埃及隊對上強敵比利時，上半場以1比0領先，眼看首勝在握，不料下半場埃及踢進一顆烏龍球，最終雙方以1比1和局收場。埃及球迷Omar El Khatib表示，雙方都有很棒的反擊，他非常喜歡這場比賽。比利時球迷Tom Dreesen則認為，這是一場非常令人沮喪的比賽，比利時隊在適應高溫、球場和大體育館方面遇到了些困難。

埃及隊對上強敵比利時，最終雙方以1比1和局收場。（Reuters）

非洲島國佛得角同樣爆出冷門，隊史首度踢進世界盃，首戰便與奪冠大熱門西班牙踢成0比0和局。CNN體育主播Patrick Snell指出，這對佛得角而言是了不起的結果，能在首戰對上歐洲衛冕軍、2010年世界冠軍西班牙就拿到1分，極其寶貴。佛得角球迷Elizabeth興奮表示，這就像贏得了世界盃一樣，因為對手原本被看好會大勝他們，當時佛得角的勝率大約只有1%。

世界盃期間動物占卜大比拼▼▼▼

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森巴軍團巴西與非洲勁旅摩洛哥在分組賽首戰也以1比1踢和，跌破許多人眼鏡。賽前巴西里約熱內盧水族館讓鯊魚預測勝負，鯊魚選擇印有巴西的飼料罐，結果預測失準。巴西里約水族館執行長Marcelo Szpilman表示，選擇鯊魚是因為認為鯊魚是一種需要被保育的動物，但社會上對牠們存在許多負面刻板印象。

德國科隆動物園則派出大象擔任預測大使，面對德國與庫拉索之戰，大象一腳踩爆德國隊的足球。飼育員Ingrid Wallner認為，這已經再清楚不過，大象直直衝向德國隊的球並將它踩碎，她認為德國隊將會以壓倒性的氣勢贏得勝利。另一間德國漢諾威動物園則由企鵝擔任占卜大使，企鵝先朝庫拉索方向移動，猶豫後才轉向德國。飼育員Isabell表示，企鵝一開始比較偏向庫拉索的方向跑，所以他們覺得第一球可能由對方拿下。

面對德國與庫拉索之戰，大象一腳踩爆德國隊的足球。（YouTube@Diario AS）

動物預測受歡迎的原因之一，是部分球迷下注需要參考。CNBC報導指出，本屆世界盃將是全球史上最大的運動博彩事件，投資銀行麥格理預估全球投注金額將高達500億美元。從目前分組賽賠率來看，巴西、阿根廷、西班牙、葡萄牙、德國、英國、法國等傳統強權最被看好晉級，其中西班牙與德國賠率最低。不過B組的瑞士、F組的荷蘭賠率為正數，代表這兩組競爭激烈、變數較大。奪冠熱門方面，目前國際賭盤較看好西班牙與法國。

CNBC主播也分享下注經驗，提醒投注者注意規則差異。他表示，美式足球若球隊在驟死延長賽獲勝，投注者可領取獎金，但足球賽若比賽踢成平手，即使之後進入點球大戰分出勝負，下注三項獨贏盤的投注者仍不算贏。目前小組賽階段是拚積分，沒有延長賽，待晉級淘汰階段，踢和的隊伍才會上演PK驟死戰。

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