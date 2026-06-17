世界盃｜阿根廷阿爾及利亞球迷賽前MMA　紐約街頭變格鬥場｜有片

2026世界盃J組分組賽6月16日登場，阿根廷最終以3：0大勝阿爾及利亞。然而，在比賽正式開踢前，身處紐約時代廣場（Times Square）的阿根廷和阿爾及利亞球迷卻爆發大亂鬥，兩隊球迷揮拳相向。



綜合《紐約郵報》等美媒報道，阿根廷隊及阿爾及利亞隊的球迷周一晚在紐約曼哈頓聚集，為各自支持的球隊加油助威，但部份人其後轉而貶低對手，因而引起衝突。

雙方起初只是爆發口角爭執，但緊張氣氛其後升級為肢體衝突。從網上影片可以看到，雙方不只互相推擠，甚至揮拳攻擊對方，其中有兒童甚至險些被撞倒在地。

警員到場後衝突才逐漸停止，警方事後表示，事件中無人受傷，只有一名球迷被拘留，且已對其進行票控。

報道指，這是本屆世界盃首批獲廣泛報道的球迷暴力衝突之一。阿根廷對陣阿爾及利亞的賽事也在事發的數十小時後登場，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）最終上演帽子戲法，以3球大勝阿爾及利亞。