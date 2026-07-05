世界盃｜夏蘭特致敬德州牛仔look爆紅　同款T裇瞬間賣斷市｜有片

挪威隊近日在美國達拉斯贏得世界盃32強賽事後，射手夏蘭特（Erling Haaland）隨即光顧當地一間專賣西部牛仔服裝的店鋪，買下多頂牛仔帽、幾雙牛仔靴和一條長角牛皮帶。夏蘭特其後在網上發布照片，導致商店銷量激增，一件印有「你們都可以親我的達拉斯」（you can all kiss my Dallas）字樣的T裇瞬間售罄，吸引大量當地民眾前往搶購。



夏蘭特在其社交平台分享選購牛仔服飾的過程：

據《霍士新聞》報道，挪威6月30日（周二）在達拉斯球場擊敗科特迪瓦後，他們的明星球員在離開這座城市之前還有最後一站要去。

夏蘭特和他的隊友們拜訪位於西區的一間名為Wild Bill’s Western的西部牛仔服裝店。

夏蘭特大駕光臨為為老闆帶來不小的改變。

就在夏蘭特入球並帶領球隊贏波數小時後，他在德州有了一個新的目標：成為一名牛仔。

服裝店老闆科迪和朱莉紐波特表示，他們事先得知這位特別嘉賓的到來，並在夏蘭特進店時用繩子圍起部分區域。

他最後買了好幾頂帽子。他把足球鞋換成了牛仔靴，還把球衣換成了一件印著「你們都去親我的達拉斯吧！」的T裇。

牛仔服裝店分享夏蘭特光顧店鋪時的留影：

當記者問老闆：「他之前瞭解牛仔帽嗎？」

科迪紐波特指：「不，他什麼都不知道，實際上，他當時就坐在那把椅子上。我們安排人給他試戴一頂牛仔帽。」

勞保表示，夏蘭特和他的隊友們被店裏的一些精美稀有商品深深吸引。

夏蘭特還買了一個長角牛圖案的皮帶，並在他購買的商品上烙上了自己的姓名首字母和球衣號碼。

朱莉紐波特回憶道：「他說這真的是他唯一一次來達拉斯，也是他唯一一次來這裡（商店），他玩得很開心，我們也讓他度過了美好的時光。」

科迪紐波特笑稱：「我們熱情好客，充滿達拉斯人的熱情好客。他願意來我們店裡逛逛，這對我們來說意義非凡。」

夏蘭特之後在社交平台分享了他光顧商店的照片，獲得上百萬的瀏覽量和點讚。

那件印著「你們都去親我的達拉斯吧」（編按：達拉斯在這裏是語帶雙關，指的是達拉斯這座城市，也可以是屁股的英文（ass））的T裇在店裡幾乎售罄，許多夏蘭特的球迷都搶購這件衣服。線上銷量也節節攀升。

商店預計7月2日（周四）會有一批新貨，屆時貨架上就會補貨。

店主表示，他們的顧客通常90%都是遊客。但自從夏蘭特發文後，他們開始看到一些來自德州北部的顧客光顧。