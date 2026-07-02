墨西哥球員集體戴頭套仿「維京划船」賀贏波　夏蘭特親自轉發回應

墨西哥國家隊在世界盃三十二強賽事以2比0擊敗厄瓜多爾後，墨西哥球員集體戴上印有英超曼城隊的挪威球員夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）的戴頭套，模仿挪威隊的招牌慶祝動作「維京划船」（Viking Row）。這段影片在社交媒體迅速瘋傳，夏蘭特本人在社交媒體上轉發後，事件熱度更是再升一層樓。



事發於6月30日晚賽後，在阿茲特克體育場（Estadio Azteca），墨西哥隊全隊返回更衣室，身穿綠色球衣、戴夏蘭特頭套的墨西哥球員們整齊坐成數排，隨着拍打垃圾桶的節奏，同步做出前後擺臂的划船動作。

畫面顯示，數十個「夏蘭特」整齊划槳，場面極度魔幻，以至於不少網民最初誤以為是人工智能（AI）生成的影片。

夏蘭特本人很快注意到這段影片，他在個人Instagram限時動態中轉發，同時配上一個大笑表情符號。他的回應進一步推高影片在足球社交圈中的傳播熱度。

「維京划船」已成為本屆世界盃的標誌性畫面之一。挪威隊最早於6月22日小組賽擊敗塞內加爾後，由夏蘭特與隊長隊長奧迪加特（Martin Odegaard）帶領全隊與球迷一起做出這套編排好的划船動作。

這項靈感源自北歐維京傳統的慶祝方式。

每逢挪威隊取勝，球員與支持者都會重現此舉，象徵團結與集體力量。

就連國會，也集體在國會進行「維京划船」，展示對國家隊的熱烈支持。