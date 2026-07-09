世界盃｜加拿大總理跟挪威「搶人」：給你潛艇訂單，借我夏蘭特！
撰文：韓學敏
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加拿大總理卡尼（Mark Carney）7月7日在土耳其安卡拉舉行的北約峰會場邊，與挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Stoere）及德國總理默茨（Friedrich Merz）會面時，半開玩笑向挪方「招手」，希望借出挪威射手夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）助加拿大征戰下屆世界盃。
據路透社報道，卡尼前一日剛與德國-挪威夥伴簽署潛艇採購協議，會面中借此發揮：「互通性也包括共享人員。下屆世界盃如果你能把夏蘭特分我們用用，那真是感激不盡。」
斯托爾當場做出維京划船手勢回應：「他不賣。」在座眾人失笑。夏蘭特今屆世界盃已攻入7球，挪威在十六強爆冷淘汰巴西，周六八強將對英格蘭。
加拿大作為下屆世界盃聯合主辦國，本屆世界盃剛於上周遺憾出局——但已寫下隊史首分、首勝及首場淘汰賽勝仗的突破之旅。
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