世界盃｜東莞球迷連日通宵睇波　左眼視覺變色扭曲確診視網膜病變

2026世界盃激戰正酣，多場賽事均集中在香港凌晨時分開始，不少球迷都通宵追看球賽。廣東東莞一名40歲的資深球迷，因連續十多天通宵死守賽事直播，左眼突然出現視物變色扭曲，經醫院檢查確診俗稱「中漿」的「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」。

醫生介紹，「中漿」即是眼底黃斑區發生嚴重的「漏水與積水」，若拖延不治恐造成永久性視力損傷，呼籲球迷利用中場休息時間閉目養神或遠眺，或改看日間重播。



《廣州日報》報道，鄭先生平時作息尚算規律，無高血壓、糖尿病等基礎疾病，僅少量飲酒，但世界盃開賽後，他不願錯過任何一場焦點賽，接連多日通宵追看球賽。

某日，鄭先生發覺左眼視覺異常，原本清晰的畫面變得發暗、偏黃，「色彩失真，看直線會出現彎曲扭曲，物體看起來比實際更小」。他以為是連日通宵引發的視疲勞，多休息便能緩解，但症狀持續加重，遂到東莞愛爾眼科醫院求診。

東莞愛爾眼科眼底外傷科主任王虎為患者檢查雙眼。（廣州日報）

經檢查，鄭先生的左眼黃斑區顳側存在局限性輕微滲漏，漿液積聚在視網膜下方，最終確診為中心性漿液性脈絡膜視網膜病變。

東莞愛爾眼科眼底外傷科主任王虎介紹，黃斑區負責辨色、看清細節和中心視力。黃斑下方是密布血管的脈絡膜，兩者之間有一層視網膜色素上皮細胞，阻止血管內液體滲入。

熬夜、精神緊張、情緒激動、煙酒刺激等，會使脈絡膜血管擴張、通透性大增，液體沖破屏障，在黃斑下積聚成「積水」，導致視網膜局部脫離，成像功能受損，出現視物發黃、變暗、變形、中心暗點等典型症狀。

王虎介紹，「中漿」眼疾在臨床上高發於20至50歲的中青年男性，性格急躁、長期高壓、習慣熬夜、有煙酒嗜好者的人士風險更高。雖然輕症積液可在3至6個月內自行吸收，但部分患者積液長期不退，反覆滲漏會不可逆地損傷黃斑感光細胞，造成永久視力下降；多次複發還可能轉為慢性，甚至誘發脈絡膜新生血管，嚴重威脅視力。

王虎提醒，大家要有充足睡眠，保證每天有7小時以上睡眠，避免連續通宵；少喝啤酒，少吃辛辣油膩消夜，多喝溫水。他又呼籲球迷盡量改看日間重播，即使看直播賽事，也要利用中場休息閉目養神或遠眺窗外，緩解眼底疲勞。

同時，近視、既往眼底不適、長期熬夜或高壓工作的高危人群更需警惕，一旦出現視物變色、扭曲、中心黑影等異常，務必及時到醫院檢查。