范冰冰與Cardi B巴黎時裝周同框　網民神留言：似足天線得得B

內地影星范冰冰近日出席巴黎時裝周，在設計師Robert Wun時裝騷上與美國饒舌女歌手Cardi B意外同框，兩人一紫一紅的造型，被網友笑稱神還原經典卡通片「天線得得B」的Tinky Winky和Po，有趣畫面在網絡熱傳，成為最「魔性」的時尚趣聞。



此次時裝周，范冰冰表現搶鏡，不僅連續出席多場頂級大騷擔任嘉賓，又受邀站上T字台擔任模特兒穿上新款時裝，超高出鏡率成為受關注的亞洲面孔。

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其中，范冰冰由頭紫到落腳的造型夢幻又高貴，加之與身穿正紅色禮服的Cardi B同框，兩人「大紅大紫」的造型相當搶眼。

Cardi B一度因服飾厚重而行動不便，入座時一度要范冰冰伸手攙扶，她在畫面內顯得有點狼狽，同時她們一紫一紅的造型，意外引起網民留言指，似足Tinky Winky和Po。

內地影星范冰冰近日出席巴黎時裝周，與美國饒舌女歌手Cardi B意外同框，兩人一紫一紅的造型，被網友笑稱神還原經典卡通片「天線得得B」的Tinky Winky和Po（網絡圖片）

網友們的搞笑留言與截圖創作，讓原本正式又奢華的時裝周畫面，變得可愛又親民，成為本屆時裝周一個具熱度的話題。