「世界最美女孩」結婚了！25歲閃嫁演員男友　巴黎奢華婚禮畫面曝

曾兩度榮登「世界最美女孩」寶座、現年25歲的法國性感名模蒂蘭．布隆多（Thylane Blondeau），於當地時間週一步入人生新階段！她與交往多年的29歲法國演員兼DJ伴侶班．阿塔爾（Ben Attal）於巴黎16區市政廳舉辦浪漫婚禮，正式升格為人妻。



艾菲爾鐵塔見證！保時捷跑車、高訂婚紗打造奢華婚禮

婚禮當天，這對新人乘坐一輛鉑金色的保時捷356 Speedster跑車高調抵達現場，立刻成為全場賓客與媒體的焦點。

婚禮當天，這對新人乘坐一輛鉑金色的保時捷356 Speedster跑車高調抵達現場。（截取自IG@thylaneblondeau）

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布隆多在艾菲爾鐵塔的壯麗背景下許下誓言。她的婚禮細節處處透露出頂級時尚品味。妝容由頂級精品迪奧（Dior）精心打造，呈現完美無瑕的法式優雅。禮服換上由伊娃．布斯基拉（Eva Bouskila）婚紗公司量身定制的全白曳地長裙，並別緻地搭配了一件高級披肩。髮型則梳著時尚的低髮髻，並點綴精緻的白色花朵，手捧奶油色海芋（馬蹄蓮）走過紅毯，散發不凡氣勢。

新郎阿塔爾則身穿一套時髦的海軍藍西裝，兩人在交換誓言時深情對視。事後布隆多也在Instagram Stories上分享甜蜜合照，簡短寫下一個字：「愛」，向全世界宣告幸福。據悉，兩人於2020年開始交往，並於隔年1月公開戀情。今年春天，阿塔爾在希臘度假時，用一枚純金巨鑽戒指向布隆多求婚成功，如今僅隔三個月便閃電步入禮堂。

兩人於3月宣佈訂婚。（IG@thylaneblondeau）

「最美女孩」成名路 4歲走秀、10歲登封面

身為退休足球明星帕特里克．布隆多（Patrick Blondeau）的女兒，布隆多可謂「出道即巔峰」。她驚人的美貌讓她從小就在鎂光燈下長大。4歲時為時尚大師讓．保羅．高緹耶（Jean Paul Gaultier）走秀。6歲（2006年）被《Vogue Enfants》雜誌譽為「世界上最美麗的女孩」，迅速爆紅。10歲成為登上《Vogue》巴黎版封面最年輕的模特兒。

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然而，10歲時的那場拍攝因讓她身穿低胸短裙、腳踩高跟鞋並化上濃妝，在當時引發了外界強烈批評，認為照片過度「性化」兒童。儘管伴隨爭議，布隆多的時尚之路並未中斷。17歲時她為杜嘉班納（Dolce & Gabbana）走秀，並陸續擔任歐萊雅大使及香水代言人。2018年，她再度於TC Candler的百大美女榜單中奪冠，時隔12年二度獲封「最美」稱號。

雖然頂着無數光環，布隆多私底下卻十分謙遜。她在2018年接受《每日電訊報》採訪時曾公開與這些頭銜保持距離。

即使是今天，人們還會說『妳是最漂亮的女孩』，但我會說：『不，我不是。我只是一個普通人，一個十幾歲的女孩。』 蒂蘭．布隆多

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