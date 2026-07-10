台歌手邱軍酒駕撞死人又涉酒吧鬥毆　失控大喊：我有現行犯嗎？

歌手邱軍之前才因酒駕肇事逃逸撞死計程車司機遭判刑10年。結果又爆出今年2月8日凌晨與友人前往台北市中山區長安東路一段Hunter酒吧飲酒，因細故與另一桌林姓、李姓及牛姓男子發生口角推擠，演變為6人徒手互毆，警方獲報到場處理時，邱軍還失控大喊「我有現行犯嗎？」，後續警方仍將涉案人移送偵辦。台北地檢署今（8）日依在公共場所聚眾鬥毆等罪嫌，將邱軍等人提起公訴。



酒駕撞死人判刑10年 酒吧鬥毆再遭起訴

2月8日凌晨與友人前往台北市一處酒吧飲酒，與別桌客人發生口角，隨後演變為6人徒手互毆。（TVBS NEWS）

警方指出，邱軍今年2月8日與王姓、陳姓友人至酒吧聚會，期間牛男因故與王男發生口角及推擠，結果演變成6人徒手互毆，直到警方到場才將衝突制止。但邱軍卻在警方面前失控大喊：

我有現行犯嗎？

一度與警方起衝突，所幸一旁女友人及時安撫，才沒釀成更大場面。案發後，林男指控遭陳男毆打受傷，李男也表示遭陳男攻擊，並稱現場有女子持酒瓶砸傷其頭部；牛男則指稱遭邱軍及王男毆打。

台歌手邱軍再涉酒吧大亂鬥▼▼▼

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根據檢警調查，林、李、牛3人均未提出診斷證明等相關醫療證據，以證明受傷情形。北市警方表示，中山分局中山一派出所於2月8日上午7時許接獲110報案，指稱酒吧內有民眾打架，立即派員到場處理，將涉案6人帶返派出所，並依涉嫌妨害秩序罪移送台北地檢署偵辦。

酒醉鬧事的邱軍2024年12月27日才因凌晨在基隆一處餐酒館喝酒後，開車載著女性友人上路，在行經信一路時，撞上站在前方車道上的2名計程車司機，邱軍當下停靠路邊數秒後，未下車察看就準備離去，目擊民眾追上敲打車窗大喊「你撞到人了」。 導致被撞的一名李姓被害人因頭部重創不治，邱軍逃逸後2天才到案，檢察官聲請羈押獲准。

全案直到2025年5月15日才被起訴移送法院審理，法官裁定讓邱軍交保20萬元新台幣，等候案件開庭審理。經基隆地院國民法官庭審理，已在5月26日依不能安全駕駛致死罪、肇事致人死傷逃逸等罪判刑10年，可上訴。法院日前也裁定，自5月26日起限制其出境、出海8個月，以防止逃亡。沒想到又爆出他在酒吧酒醉失控遭到起訴案件。

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