有片｜上環現撞人族？阿伯舉手肘大力撞女生膊頭　遭跟拍爆粗罵人

日本「撞人族」風氣吹到香港？有女生於網上發文表示，獨自在上環行走時遇到撞人的阿伯，阿伯經過身邊就舉高手肘大力撞其肩膀，然後若無其事走進酒店，她一路拿起手機跟拍，阿伯起初用手遮臉，後續「發爛渣鬧人影佢」，幸遇到兩位敢言的男途人幫忙反罵阿伯。



有網民留言批評「撞人族」，「這類人，看來多是生活不如意，或自我形象低落的人。他們藉撞人來洩忿，及意圖以突襲他人，令他人驚愕來取樂，來尋回自信」。有網民分享同類經歷，「今日我都喺上環俾個阿叔撞嚟，砰一聲咁，我仲以為咩事，好彩我膊頭都夠硬淨」。



有女生於網上發文表示，獨自在上環行走時遇到撞人的阿伯，阿伯經過身邊就舉高手肘大力撞其肩膀，然後若無其事走進酒店。（Threads@offgun_ichigobabii）

該女生於Threads發文發片表示，「上環出現撞人阿伯，經過佢身邊，佢會向上舉高手，大力踭撞人膊頭」。女生說，阿伯撞了她後，「扮晒嘢」走進酒店，發現被偷拍，就用手遮臉走後門，女生於是進酒店打算拍清楚點，阿伯就「發爛渣鬧人影佢」。

上環現撞人族？阿伯大力撞女生膊頭

女生詢問酒店保安，確認保安目擊到撞人一刻，當時有對外籍情侶坐在停車場，男生也被撞。女生指出，阿伯見到她仍未離開，詢問保安和外籍情侶撞人情況，阿伯就不滿拿出手機反拍。女生感激道：「好彩當時有兩個敢言哥哥幫手話返佢，多謝嗰兩位哥哥。」

女生說，阿伯撞了她後，「扮晒嘢」走進酒店。（Threads@offgun_ichigobabii）

阿伯發現被偷拍，就用手遮臉走後門。（Threads@offgun_ichigobabii）

阿伯發現被偷拍，就用手遮臉走後門。（Threads@offgun_ichigobabii）

阿伯被女生跟拍 警告「你唔好跟住我呀」

女生分享的3段影片見到，她一路於酒店跟拍阿伯，阿伯先是用手遮臉，後指着她警告「你唔好跟住我呀」，又於對面行人路拿起手機反拍女生及爆粗罵人。

女生一路跟拍阿伯。（Threads@offgun_ichigobabii）

阿伯指着女生警告「你唔好跟住我呀」。（Threads@offgun_ichigobabii）

女生估阿伯：揀啲似撞到唔會反擊嘅人落手

有網民留言表示，「之前有位韓國巨無霸，喺日本出手教訓當地嘅撞人黨，嚇到嗰條矮仔頻呼sorry，仲保證以後唔再行兇，睇到人人叫好。不過，正義鐵拳嘅法律代價可以好高，真係唔建議以暴易暴」。女生質疑阿伯，「應該揀啲似撞到唔會反擊嘅人落手，見到我拎手機影就匿入酒店」。

有網民建議，「報警告佢襲擊，要警察睇CCTV」，女生回覆說問了保安，酒店有閉路電視，如果阿伯有再進一步行為就報警，但她承認當刻「有啲驚」，想盡快離開。其他網民接着表示，「唔好驚，一定要報警，睇佢咁樣好大可能佢撞慣人」、「其實真係算係襲擊，成個手踭鋤過嚟」。

阿伯於對面行人路拿起手機反拍女生及爆粗罵人。（Threads@offgun_ichigobabii）

阿伯於對面行人路拿起手機反拍女生及爆粗罵人。（Threads@offgun_ichigobabii）

網民籲報警告襲擊：上環ibis酒店同中區警署好近

有網民認出事發地點是上環宜必思（ibis）酒店，「上環ibis酒店同中區警署好近，佢撞你你可以報警話佢襲擊，之後攞case number同ibis hotel講幾時幾號，講呢個男人喺酒店範圍內襲擊你，要求酒店同警方合作。希望我建議可以幫到你，中上環一直都有撞人黨，之前返工喺上環我都遇到好幾個，條路好大又闊又冇人但係佢哋都會走過嚟撞你，好多都係蓄意」。

（Threads@offgun_ichigobabii）

其他報道：啟德免費派雪糕補貨暫停！男女不滿大鬧：要返工！ 職員做法獲讚

拿不到免費雪糕也不應留難職員。本港社交平台Threads瘋傳影片，雪糕品牌Dreyer's於啟德體育園園區「啟德零售館」（KAI TAK MALL）舉行免費派雪糕活動期間，因要補雪糕需要暫停派發約1小時，詎料有數名男女不滿圍罵職員，強調他們要上班沒時間等候領取。最終Dreyer's男女職員「高EQ」應對，獲網民「讚好」，「職員eq好」、「辛苦幾位職員，對住啲咁嘅客都仲幾好態度」。



也有大批網民批評相關男女是「極品西客」，「貪小便宜仲喺度嘈嘈嘈，話唔等得，一陣唔得閒，咁你咪唔好攞，畀錢自己買囉」、「冇畀錢都咁惡大晒嘅款」、「派係免費，唔係欠咗你」、「咩世界？影衰香港人！」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，雪糕品牌Dreyer's於啟德體育園園區「啟德零售館」（KAI TAK MALL）舉行免費派雪糕活動期間，有數名男女不滿圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

事緣雪糕品牌Dreyer's即日至7月12日在啟德零售館舉行免費派全新口味雪糕活動，以應援鄭秀文（Sammi）在啟德體育園舉行演唱會。

雪糕品牌Dreyer's即日至7月12日在啟德零售館舉行免費派全新口味雪糕活動，以應援鄭秀文（Sammi）在啟德體育園舉行演唱會。

雪糕品牌Dreyer's即日至7月12日在啟德零售館舉行免費派全新口味雪糕活動，以應援鄭秀文（Sammi）在啟德體育園舉行演唱會。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's啟德免費派雪糕 男女不滿補貨暫停圍罵職員

不過有網民於7月8日在Threads發布影片，顯示Dreyer's免費派雪糕活動因反應熱烈，現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員，留言感嘆，「啲職員真係慘……派雪糕暫停一陣fill貨都要俾人鬧」。

影片長52秒，見到數名男女怒氣沖沖站在圍欄外向職員問責，2名女職員耐心解釋，「我們是根據今日，人太多的時候……」、「（暫停派發等候補貨）呢個係我哋因應現場情況」，男職員亦表示「1點半到2點半中間呢段時間（暫停派發等候補貨）嘅，2點半開始（派發雪糕）到6點就完㗎喇」。

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

但相關男女不滿員工解釋，有人強調「要返工」。男職員詢問「你哋係咪唔得閒？一陣間」，眾人齊聲大喝「梗係唔得閒啦！」。

職員高EQ應對

女職員於是叫他們先完成領取雪糕需要的程序，包括在Instagram（IG）發布限時動態（story），有雪糕時會先派發給他們，「咁我就畀咗（雪糕）你先好唔好？」，可是其中1名女子仍感不滿，反問「我都未攞雪糕，POST咩STORY啫？ POST咩STORY啊？POST咩STORY先？」。影片至此結束。

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

Dreyer's免費派雪糕活動因現場雪糕數量不足需要暫停等候補貨，惟有數名男女不滿暫停派雪糕圍罵職員。（Threads@garyhosuper）

網民讚職員做得好 批相關男女離譜：影衰香港人

網民看過影片議論紛紛，大讚Dreyer's男女職員「高EQ」應對，「職員eq 好，呢班X人個樣X口X面」、「辛苦幾位職員，對住啲咁嘅客都仲幾好態度」、「其實呢幾個個員工都好好人，我親身去攞雪糕，我眼見佢哋都好幫啲公公婆婆點樣幫佢哋可以like ig fb等佢哋有雪糕囉，眼見現場得個雪糕櫃仔唔係一個大凍貨櫃，真係唔好咁核突喺度鬧人哋啲員工啦，係文明社會人哋都解釋要補返啲貨」。

也有大批網民斥責相關男女離譜，「排免費嘢都可以鬧人，咩世界？影衰香港人」「極品西客」、「肉酸到」、「貪小便宜仲喺度嘈嘈嘈話唔等得，一陣唔得閒，咁你咪唔好攞，畀錢自己買囉」、「貪埋小便宜啲極西嘴臉，畀錢當自己皇帝都算，冇畀錢都咁惡大晒嘅款」、「派係免費，唔係欠咗你，未有就走囉，何必發難呢」、「做過服務業就知，成堆人攞免費嘢仲好似欠咗佢咁，攞唔到就發癲」。

（Threads@garyhosuper）