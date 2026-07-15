德州女練習鋼管舞　抱桿誤撞消防花灑　屋企頓變水簾洞｜有片

美國德州一名女子在室內練習鋼管舞時，未料中途發生意外，「連人帶杆」失去平衡，撞壞天花板的消防花灑。天花板瞬間降下「暴雨」將屋內淹成「水簾洞」，而這狼狽的一幕恰巧被她用來記錄練習的手機全程錄影。影片隨後在網上瘋傳，事後她再度拍片自嘲，並向大家報平安。



事發7月7日，根據事主Asha Gilbert分享到社交平台的影片可見，她當時一手抓住鋼管，一邊望向電視中播放的舞蹈教學影片，準備練習鋼管舞。未料在她起身攀上鋼管順勢旋轉時，鋼管連結的頂部吸盤卻失控，連帶手握鋼管的事主失去平衡，鋼管撞上消防花灑，消防用水瞬間瘋狂潑灑而下。

影片結尾可見事主屋內嚴重水浸，一旁的落地鏡遭鋼管砸壞，甚至可見消防車輛到場處理事件。這條影片一經事主上載社交平台後引發病毒式傳播，還獲得78.3萬次按贊以及超2317萬次觀看。

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Asha Gilbert事後對美媒Storyful表示，「自己當時嚇壞了，完全驚呆了」，還補充當時最關心的就是自己養的狗。

她還在影片瘋傳後兩度拍片自嘲，在一條影片中表示自己正在為出演Netflix紀錄片「病毒式傳播中生存」而做準備，並在片中假裝為此試鏡；還在另一條影片則記錄自己如何清掃殘局——用地拖一點點掃除積水，並統一回答網民各種問題。