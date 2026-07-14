世界盃｜挪威盛大歡迎球隊回國　王儲率球員與球迷維京划船｜有片

在2026世界盃（FIFA World Cup 2026）取得佳績的挪威隊已順利歸國，獲得舉國上下的盛大歡迎。挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）更率領一眾職球員，與大量球迷在戶外在皇宮外再來一次「維京划船」（viking row），慶祝國家隊在美墨加世界盃踢出的精彩表現。



挪威王儲哈康率領職球員與球迷在皇宮外維京划船：

挪威隊時隔28年再度躋身世界盃決賽周，不但成功晉身淘汰賽，更先後擊敗科特迪瓦與巴西等強隊，雖然最終在8強敗給英格蘭，今屆賽事的精彩表現讓挪威舉國上下看得如癡如醉。

挪威隊回國後舉行巴士巡遊，與球迷一同慶祝在世界盃取得佳績：

挪威隊不但在球場上有出色的表現，挪威球迷獨特的「維京划船」打氣方式也讓他們獲得高度關注和大量好評。

+ 1

據半島電視台報道，超過10萬挪威民眾聚集在一起慶祝球隊回國。挪威王儲哈康更帶領人群在奧斯陸王宮的台階上進行最後一次「維京划船」的慶祝活動。在場的職球員與球迷都洋溢喜悅之情。