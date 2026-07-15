世界盃｜美國隊出局後　白宮支持英格蘭奪冠：他們承受了60年痛苦

在美國隊出局後，白宮世界盃工作小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）說，美國會支持英格蘭奪得2026年世界盃冠軍。



世界盃半決賽中，法國在香港時間星期三（7月15日）凌晨對戰西班牙，英格蘭則會在星期四（16日）凌晨約戰衛冕冠軍阿根廷。

在美國隊於美國獨立250周年的節點不敵比利時止步16強後，朱利安尼轉而支持和美國獨立極有淵源的英格蘭。

圖為美國白宮（Getty）

朱利安尼對《每日郵報》說：「你知道，如果美國不能在我們建國250周年之際奪冠，那麼一個極好的故事線就是英國人來到美國，並在我們的周年慶典期間贏下比賽。」

「我了解到，英格蘭已經承受了『60年的痛苦』（指英格蘭60年世界盃無冠），所以如果他們能贏得這項賽事，那對他們來說將是一場美妙的勝利。」

「我絕對認為英格蘭能夠走到最後，他們是目前僅剩的最頂尖球隊之一。」

特朗普關注凱恩動向

朱利安尼也說，上周在個人社交媒體上稱讚英格蘭球星哈利卡尼（Harry Kane）的美國總統特朗普，正在密切關注這名前鋒在賽事中的進展。

朱利安尼補充說：「幾年前，我是和特朗普總統一起打高爾夫球的一員，朗尼（Wayne Rooney，英格蘭名宿）當時也和我們在一起，總統對足球非常了解，應該是受巴倫（特朗普兒子）的影響。」

2026年7月1日，世界盃32強淘汰賽，英格蘭對剛果民主共和國，圖為英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）為球隊射入致勝入球後慶祝。（Reuters）

朱利安尼接着說：「哈利卡尼是英格蘭的頭號射手，如果他們要贏得這項賽事，他將是主要因素。他是球隊的核心球員之一，他和祖迪比寧咸（Jude Bellingham）都是優秀的運動員。」

「英格蘭給我的印象是一支極其平衡的球隊，你必須充滿信心，教練必須向他們灌輸有潛力奪冠的信念。」

在朱利安尼這麼說之前，英格蘭隊長哈利卡尼就證實，他曾在2024年後期受到特朗普邀請，和這名美國領導人打過高爾夫球，並形容這是一次「相當超現實的經歷」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

