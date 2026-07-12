世界盃｜朗尼打賭挪威入8強會落河划船　夏蘭特戰英格蘭前促兌現

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）於香港時間7月12日繼續舉行8強賽事，英格蘭與挪威將爭奪4強席位。英媒報道，英格蘭名宿朗尼（Wayne Rooney）在16強賽事前不看好挪威，認為其將敗給巴西，甚至打賭如果前者晉級，他便會致敬挪威維京文化親自「落河划船」。如今，挪威已成功晉身8強，所以挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）便在「英挪大戰」前夕，向朗尼隔空喊話促對方兌現承諾。



據英國《太陽報》及《鏡報》，挪威隊擊敗科特迪瓦晉級32強後，現為英國廣播公司（BBC）足球評論員的朗尼對挪威隊比賽前景不以為然。

挪威的「維京划船」動作本屆賽事的標誌性畫面：

朗尼當時揚言，如果挪威隊能進入8強，他就會親自在位於英格蘭西北部的默西河（River Mersey）划船。然而，挪威最終在16強賽事以2：1擊敗巴西。

因此，夏蘭特便在迎戰英格蘭前夕半開玩笑地發起「挑戰」：「我很期待見到朗尼，朗尼小子。朗尼曾說過，如果我們能打進8強，他就要去划船。所以朗尼，我希望你能去划船。」

對此，朗尼在節目上坦承自己後悔作出打賭，並開玩笑道：「對啊，我再也不會這樣做。」不過，他透露自己沒有打算反悔，並計劃與BBC另外兩位評論員一起在美國紐約哈德遜河（Hudson River）完成這項挑戰。