世界盃｜挪威不敵英格蘭　英球迷划船嘲：你們可以划船回家｜有片

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）7月11日舉行8強淘汰賽，英格蘭以2:1擊敗挪威。過去一個月，挪威球迷在球場內外都以他們特有的「維京划船」（viking row）打氣方式而大獲好評，惟在這場賽事後，英格蘭球迷把心一橫，將「划船」慶祝「據為己有」，還有英軍球迷打趣表示：「你們（挪威球迷）可以划船回家」。



英格蘭球迷在伯明翰街頭以划船動作慶祝球隊贏波：

網上影片可見，英格蘭對挪威賽後，有不少英格蘭球迷在賽事舉行的邁阿密戶外慶祝球隊贏波，身穿英格蘭球衣的球迷排排坐一起，做起挪威球迷的標誌性應援「維京划船」動作。

大量英格蘭球迷在邁阿密「划船」慶祝英軍擊敗挪威：

此外，亦有英格蘭球迷據報在伯明翰街頭慶祝球隊報捷。片中可見，有球迷用足球代替挪威隊使用的大鼓，用皮球擊打地面製造聲音，讓後面的球迷做出「划船」動作，網上有人指他們想表達讓挪威球迷划船回家的嘲諷意思。

英格蘭球迷在美國稱「沒有人在紐約划船」：

+ 2

在另一條影片中，可以見到大量英格蘭球迷聚集在球場內的一處載歌載舞，他們用響亮的聲音唱着：「紐約不會有人划船」（There’ll be no rowing in New York），暗諷挪威隊的球迷要回家了，不會再有人划船為球隊打氣。