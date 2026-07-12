世界盃｜挪威不敵英格蘭　航空公司、教會「找數」換頭像

世界盃8強重頭戲`，挪威在領先一球下，遭英格蘭追平，後者更在加時由中場比寧咸（Jude Bellingham）攻入今場第二球，意味由皇牌射手夏蘭特（Erling Haaland）領導的挪威無緣再進一步。兩國在賽前上演搞笑「牙骹戰」，挪威的航空公司及教會分別以自己的社交網站頭像作為賭注，向英格蘭下戰書。而在賽事結束後，他們願賭服輸，換上英航及英格蘭教會的頭像。



挪威航空（Norwegian Air Shuttle）7月9日在Instagram向英國航空（British Airways）發出搞笑挑戰，發帖「致英國航空公司，準備押上你的標誌嗎？」，稱如果挪威在賽事勝出，英航就要在自己的IG帳戶頭像換成挪威航空的頭像，反之亦然。

世界盃：挪威航空在球隊敗給英格蘭後，隨即做「找數真漢子」，換上英國航空的標誌。（IG / flynorweigan）

挪威落敗後，挪威航空的IG隨即「找數」，除了頭像換成英國航空的標誌，並上載對方的照片，附上「It's coming home」（足球回家）及向英格蘭、英航表示佩服的字句，並衷心祝願英格蘭可以贏得世界盃。

英航隨即回應，感謝對方帶來的樂趣，雙方亦因此發展新友誼。

同樣賭輸的挪威教會（Den norske kirke）亦兑現承諾，換上英格蘭教會（Church of England）的標誌，同時強調自己的社交網站不是遭入侵，又認為對方完全值得勝出。