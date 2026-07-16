世界盃｜耶馬如願決賽鬥美斯　18年前「手抱出浴」合照今再廣傳

世界盃決賽戲碼揭盅，繼西班牙擊敗法國後率先打入決賽後，阿根廷反勝英格蘭取得另一決賽席位。西班牙主將耶馬（Lamine Yamal）較早前表態指，他希望在決賽遇上的對手是阿根廷的美斯（Lionel Messi），現在成功「如願」。另一方面，一張美斯18年前拍攝慈善月曆、為當時還是嬰兒的耶馬洗澡的照片，如今再在網絡廣傳。



剛度過19歲生日的耶馬較早前接受DAZN西班牙版採訪的時候指，他希望在世界盃決賽遇上他的偶像，「是的，我長大了一些，我想美斯也是一樣。我希望這能成真。我渴望在世界盃決賽中與美斯交手。」

耶馬與美斯的「緣份」始於約18年前的2007年，兩人一同出現在聯合國兒童基金會（UNICEF）的2008年月曆照片中，當時耶馬還只是數個月大的嬰兒，美斯則為其洗澡，這張照片在耶馬成名後不時在網絡熱傳。

2007年，美斯為UNICEF拍攝2008年的月曆，為當時還是嬰兒的耶馬洗澡，旁為耶馬母親（UNICEF影片截圖）

歐洲新聞（EuroNews）報道，聯合國兒童基金會當時在耶馬一家居住的西班牙馬塔羅鎮（Mataro）Roca Fonda社區舉辦抽獎活動，耶馬一家報名參加抽獎，成功中獎，獎品就是到魯營球場（Camp Nou）與巴塞隆拿球員合影。

據當時的攝影師指，美斯當時一開始甚至不知道如何抱起耶馬，「美斯是個相當內向的人，他很害羞，剛從更衣室出來，突然發現自己身處另一個、放著塑膠桶的更衣室，桶裡還有一個嬰兒（耶馬）。」