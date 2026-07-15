世界盃｜決賽半場最長抖25分鐘　麥當娜率Shakira及BTS傾力演出

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）已來到尾聲，據英媒報道，7月19日（本周日）舉行的決賽中場休息時間預計將長達20至25分鐘。半場休息期間，紐約新澤西體育場將上演一場長約11分鐘的演出，美國流行音樂天后麥當娜（Madonna）、哥倫比亞歌手Shakira與韓國男團防彈少年團（BTS）屆時都將參與獻唱。



《英國廣播公司》7月15日報道，雖然國際足協內部消息人士透露，中場休息時間約為20分鐘，但據了解，另一個方案是先進行正常的15分鐘中場休息，然後再進行原定的11分鐘表演。

近年多名國際巨星到新加坡演出，包括Taylor Swift、BLACKPINK、Bruno Mars、Coldplay等。（Coldplay IG相片）

國際足球協會理事會（IFAB）制定的比賽規則規定，球員有權享有「不超過15分鐘」的中場休息。

2025年由國際足協主辦、在新澤西州舉行的世界冠軍球會盃決賽，由於有樂隊Coldplay、J Balvin、Doja Cat、Tems和Emmanuel Kelly等歌手表演，中場休息時間長達24分鐘。

據報道，加拿大歌手Justin Bieber上周被加入參與決賽的中場演出名單，除上述歌手名字之外，表演嘉賓還包括Burna Boy、Gustavo Dudamel以及由Coldplay領銜的PS22合唱團，這場演出將由Coldplay主音Chris Martin策劃。

世界盃決賽將於當地時間7月19日下午3時舉行（本港時間7月20日凌晨3時）。

西班牙14日於達拉斯舉行的首場四強賽中以2-0擊敗法國隊，晉級決賽。

他們將在決賽中迎戰英格蘭與阿根廷的勝方，這兩支球隊將於本港時間16日凌晨3時，在亞特蘭大展開四強角逐。