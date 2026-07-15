夏蘭特世界盃後十指緊扣女友赴意大利時裝騷　全白造型搶鏡｜有片

挪威國家隊結束在世界盃的賽程後，當紅球星夏蘭特（Erling Haaland）於7月13日回到挪威，他一落地就馬不停蹄的趕往意大利西西里島（Sicily），並在14日攜女友盛裝出席奢侈品牌Dolce & Gabbana的時裝騷，兩人造型以淺色系為主，並搭配時尚元素，一登場便獲得現場嘉賓關注。



夏蘭特以一襲白色西裝搭配淺金色褲裝亮相，臉上搭配墨鏡，髮型則延續球場上一貫英姿梳起馬尾，他的女友Isabel Haugseng Johansen則身穿亮麗帶鑽連身裙，搭配銀白色手袋。

今次活動由Dolce & Gabbana於西西里島主辦，是該品牌為男女兩性消費者展現新品發布的盛會，其中名為Alta Sartoria活動主要展示男裝，是該品牌的高級男裝訂製系列活動。

整場活動涵蓋盛大晚宴與舞會，不僅有知名球星夏蘭特現身，美劇《白蓮花大飯店》（The White Lotus）中的男星Theo James也有亮相。

↓ 夏蘭特與意大利男星Michele Morrone ↓