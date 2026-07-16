美國記者直播時「飛天蟑螂」遊走胸口　超淡定應對獲讚敬業｜慎入

美國一名女記者在加州進行現場直播時，一隻蟑螂突然飛過並降落在她身上，還在她的頸部與胸口附近四處爬行，甚至差點鑽入她的衣服之中。記者面臨突發狀況依然保持鎮定並完成直播，事後還表示當時「感覺到牠在我身上」。她的專業反應也引發關注，獲讚敬業。



事發7月14日，當時隸屬KTLA電視台5頻道的記者Rachel Menitoff正在加州謝爾曼奧克斯（Sherman Oaks）直播講述加州的高溫天氣，未料一隻蟑螂飛過並降落在她腹部，隨後沿著衣服向上迅速爬到她的右胸口附近。

儘管她明顯感覺到有東西在頸部、胸口和衣服上爬行，但並沒有中斷直播。最後這隻蟑螂跳上咪高風，順勢飛出攝像機鏡頭。她在順利播報完節目後，才慌忙檢查身體，還抖動手臂與腰部，像是要將什麼東西抖落。

Rachel Menitoff在KTLA電視台的同事則在第二日的晨間節目中又重播起這一幕，主播在節目中談到Rachel Menitoff，讚賞她保持冷靜堅持播報的專業能力，認為如果相同事件發生在自己身上「我根本不可能繼續直播」。

Rachel Menitoff之後也回憶當時場景，認為事件既湊巧又諷刺，「直播的節目是關於山谷的極端高溫，這些蟑螂被高溫和我們的攝像頭燈光吸引」，這對於蟑螂而言算是個完美的環境。