美國迪士尼等3大影業巨擘　控告中國AI公司MiniMax大規模侵權

美國迪士尼（Disney）、華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）和環球影業（Universal Pictures）9月16日向洛杉磯聯邦法院聯合提告，控訴中國人工智能（AI）企業MiniMax大規模侵犯知識產權，指該公司利用未經授權的知名電影角色訓練AI模型，並以此生成影片牟利。



3家影視集團表示，MiniMax運用自家「海螺AI」（Hailuo AI）影像及影片生成服務，系統性複製包括「蜘蛛俠」（Spider-Man）、「蝙蝠俠」（Batman）、「迷你兵團」（Minions）等熱門角色，並用於訓練AI模型，從而生產未獲授權的影片來牟利。

根據起訴書的內容，用戶僅需向海螺AI輸入「黑武士」（Darth Vader）在「死星」（Death Star）行走等描述，即可生成高品質的侵權影像內容。

3家公司批評MiniMax採取「盜版商業模式」，嚴重損害原創著作權益。並依照每項著作權最高15萬美元（約116.6萬港元）的價格請求賠款，同時要求法院頒布永久禁令，限制MiniMax繼續繞過授權使用這些受保護內容。

中國AI公司MiniMax推出的海螺AI服務，可以輸入指令自動生成影片。（hailuoai.com）

據報道，MiniMax成立於2021年，目前已經擁有多個生成式AI模型，並可在其應用中使用。該公司市值約40億美元（約311億港元），至今已獲得8.5億美元（約66億港元）風險投資。