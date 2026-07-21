世界盃｜第一千金伊萬卡優雅穿搭吸睛　特朗普坐直升機俯瞰賽場

2026世界盃決賽7月19日在美國紐約新澤西球場（原稱紐約大都會人壽球場MetLife Stadium）舉行，西班牙以1-0力克阿根廷，時隔16年再奪冠。本場賽事不僅賽況精彩，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族近乎全員現身觀戰，成為場外熱議焦點。



當天，特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、現年20歲的巴倫（Barron Trump）坐VIP包廂觀賽，賽後出席頒獎典禮。不過，特朗普入場時遭現場球迷漫天噓聲，頒獎後更未依禮制退場，滯留台上與西班牙球員合影，疑似搶C位的行為，引起熱議。

此外，「第一千金」伊萬卡（Ivanka Trump）憑絕美穿搭搶盡風頭。她身著奶油黃黑紋露背深V洋裝，搭配白色坡跟涼鞋與精緻淡妝，盡顯夏日優雅氣質。

同時，伊萬卡在Instagram上分享大量家族觀賽圖片，包括與妹妹蒂芙妮（Tiffany Trump）合影、父親特朗普身坐海軍一號（Marine One）直升機俯瞰滿座球場的震撼視角。

本次也是特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）新婚妻子安德森（Bettina Anderson），在婚後首度以家族成員身分出席國際大型賽事，一家人的同框畫面備受關注，為本屆世足決賽增添不少話題度。