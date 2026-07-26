波蘭男子全身埋雪下逾2小時　打入健力士世界紀錄｜有片

健力士世界紀錄網站（Guinness World Records）7月23日公布，波蘭41歲男子Damian Kasprzyk於今年2月挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打入健力士世界紀錄。



他2月21日在波蘭成功挑戰，如今獲認證列入「與雪直接全身接觸時間最長的男子」（longest time spent in direct full body contact with snow (male)）紀錄。在影片中，他先伏在地上，其他人把雪覆蓋在他身上，令他只露出頭部，身體其餘部份都在雪下。

Damian Kasprzyk是兩孩之父，他在另一世界紀錄保持者、「浸冰水最長時間的男子」Valerjan Romanovski指導下接受訓練，他曾把自己浸入冰水和冰中，不過這是他這一次嘗試直接接觸雪來接受這項挑戰。

此並非他的第一項健力士世界紀錄，他的另一紀錄為「全身與冰接觸最長時間的男子」，時間長達5小時1分鐘33秒，在2025年6月創下。

在健力士世界紀錄中，「與雪直接全身接觸時間最長的女子」（longest time spent in direct full body contact with snow (female)）同樣來自波蘭，為Maria Bodaj，她的紀錄長達3小時33分鐘33秒。