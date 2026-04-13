美國跑手24小時邊跑邊食　光顧176家快餐店刷新健力士世界紀錄

撰文：TVBS新聞網
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美國猶他州（Utah）一群年輕跑手，打破健力士世界紀錄（Guinness World Records），他們挑戰24小時內，邊跑、邊進出快餐店，還要點餐，甚至要當下吃掉餐點，最終成功造訪176家餐廳，打破過去150家的紀錄，刷新世界紀錄。

這場特殊的挑戰由一群因跑步結識的朋友共同發起，他們在猶他州鹽湖縣（Salt Lake County）展開這場結合運動與美食的冒險。世界紀錄挑戰者Jacob Sargent表示，他們當天會在鹽湖縣來回跑，而這群人真正的目標其實是「吃」。另一位挑戰者Henry Giles說明，他們正在創造24小時內光顧快餐店數量最多的世界紀錄。

美國一群年輕人用「快餐店路跑」創下世界紀錄。（圖/翻攝自YouTube@TVBSNEWS01）

他們笑稱這是在家附近也能完成的冒險：

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這場挑戰不比速度，而是比「跑得多、吃得巧」。Henry Giles指出，他們大約跑了15英里（約24公里），最後預計會跑到40至50英里（約64至80公里）。過程中一邊跑、一邊進店點餐，而關鍵策略就是「每家只吃一點點」。他進一步解釋，他們這團有8個人，但只點了一份蘋果醬，店員大多會問：「就一份？你們只想要一份嗎？」他們回答「對」，因為要去150多家餐廳，所以肯定會吃飽。

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挑戰過程不只累，還充滿各種奇特的美食體驗。Henry Giles分享，他們剛去了Betos餐廳，他吃了一整桶牛油果（酪梨）醬，那感覺真有趣。Jacob Sargent則表示，他們只是想做一件在家附近也能完成的冒險。

這群朋友把熟悉的街區變成挑戰場，最終跑遍猶他州鹽湖縣，一天內成功造訪176家快餐店，打破原本約150家的紀錄。Henry Giles強調，這證明你隨時隨地都可以做到任何事。這場看似瘋狂的挑戰，也讓日常街區成為創下世界紀錄的舞台。

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