大馬男「42顆牙」創健力士世界紀錄　比常人多10顆　驚人X光照曝

一位馬來西亞男子因擁有42顆牙齒而獲得健力士世界紀錄認證，足足比普通人多出10顆。



幾年前發現長出「額外牙齒」

33歲的穆尼亞迪（Prathab Muniandy）表示，他是在幾年前意識到自己的牙齒有些異常。

33歲馬來西亞男子穆尼亞迪（Prathab Muniandy）因擁有42顆牙齒而獲得健力士世界紀錄認證，足足比普通人多出10顆。圖為他的牙齒X光片。（圖／翻攝自健力士世界紀錄官網）

他擁有42顆牙齒 大部分長得很整齊：

他說：「我第一次注意到這一點是在2021年的一次家庭下午茶聚會上，當時我跟家人說我好像長出了額外的牙齒，我們一起數了一下，發現我當時有38顆牙齒。後來拍的牙科X光片顯示，還有四顆牙齒尚未長出。到了2023年初，我意識到自己總共有42顆牙齒。幸運的是，大部分牙齒都長得很整齊，沒有出現任何併發症。」

穆尼亞迪表示，他多餘的牙齒並沒有給他帶來任何困擾，而且大多數人甚至在他提起之前都不會注意到。

「人們通常都很驚訝，一開始很難相信，尤其是當他們得知我比普通人多出10顆牙齒時，普通人通常有32顆牙齒。」

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穆尼亞迪說，為他申請健力士世界紀錄而檢查牙齒的牙醫告訴他一個令人驚訝的消息：他還有兩顆牙齒尚未長出來。

他正式獲得了「世界上牙齒最多的人（男性）」的稱號。女性紀錄保持者是印度的巴蘭（Kalpana Balan），她有38顆牙齒。

穆尼亞迪說：「知道自己擁有世界上牙齒最多的人這項紀錄，感覺既奇妙又特別。」

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