德男子跳傘急墜期間還原扭計骰　23秒完成破健力士世界紀錄｜有片

健力士世界紀錄（Guinness World Records）4月29日公布，德國YouTuber兼醫科生科普克（Tom Kopke）成功打破「在自由落體狀態下最快還原扭計骰」的世界紀錄，在跳傘急墜期間以23.33秒完成相關挑戰。



據健力士世界紀錄網站，科普克表示，18歲時首次成功還原扭計骰，早已立志日後要在跳傘時嘗試挑戰，但因當時沒錢也沒時間去考跳傘執照而擱置計劃。如今，科普克打破先前紀錄保持者Sam Sieracki的紀錄，後者在2023年以28.25秒在在自由落體狀態下還原扭計骰。

從健力士世界紀錄上傳的影片可見，科普克跳傘後維持躺臥姿勢，並從在空中從他人手中接過扭計骰。他成功還原扭計骰並向旁人確認打破紀錄後，露出喜悅的表情。

談到挑戰的困難時，科普克表示，他一開始曾嘗試用俯臥的姿勢來完成這個動作，但由於風阻太大，最終改用躺臥的方式。另外，他認為在跳傘途中交接扭計骰也非常困難，很容易會交接出錯。

他事後表示，自己此前曾試過在18秒已差不多完成，但他開心得太早，反使注意力分散，最終挑戰失敗。科普克在其YouTube頻道上傳的完整影片，包括了其他挑戰失敗的片段。

科普克坦言：「我知道，如果我繼續嘗試，我很有可能把紀錄刷新得更低。現在我覺得，還是先給別人機會打破紀錄，然後再挑戰自己。」