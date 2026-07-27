奧德賽｜麥迪文大戰巨人一幕不用特效　全靠1.4米女替身與2米演員

英國導演基斯杜化·路蘭（Christopher Nolan）執導的奧德賽（The Odyssey）在全球掀起觀影熱潮。路蘭素來堅持實景拍攝，不用電腦特效。在奧德賽中有一幕，麥迪文（Matt Damon）飾演的奧德修斯（Odysseus）要大戰身高近3米的巨人。麥迪文對外表示，這一幕其實是利用借位拍攝（forced perspective）和實景特效來實現，幾乎沒有用任何電腦特效，而幕後功臣就是在電影中擔任他替身，身高僅1.37米的女演員Devyn Dalton，以及一批身高達2.1米的特技演員。



奧德賽中大戰巨人一幕靠的是身高差異巨大的特技演員：

綜合外媒報導，麥迪文為了在《奧德賽》中飾演奧德修斯，進行了長達多月的減肥去重塑體型。儘管如此，在一些關鍵場景中，包括與巨人搏鬥的那場戲，他還是得到特技演員的協助。

在一次訪談中，麥迪文透露，他在片中的替身是一位來自加拿大女演員Devyn Dalton，在奧德修斯大戰巨人一幕中，其實是由Devyn Dalton代替麥迪文穿上盔甲上陣。

麥迪文受訪感謝Devyn Dalton為影片的付出：

麥迪文在一個博客節目上表示：「當我們利用借位拍攝奧德修斯大戰巨人，劇組用了一批昂藏2.1米的特技演員，然後又找了一批身高不到1.5米的特技演員。」

麥迪文坦承：「我的替身是一位女性，一位擁有我見過的最強壯手臂的女特技演員。當她走進餐飲帳篷時，那是我第一次見到她。我走上前去擁抱了她，並感謝她所做的一切。」

自從那次採訪以來，參與拍攝這一幕的特技演員們分享了片場的幕後照片，突顯了他們之間明顯的身高差異，以及路蘭是如何利用這種差異來塑造巨人的龐大身型。