夏蘭特回應對蜘蛛俠約食飯已讀不回：不是故意只是沒看電影｜有片

挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）在世界盃期間人氣火爆，也引起許多網民創作出梗圖和迷因。夏蘭特近日上傳自己親自點評各大迷因的影片，還回應了此前自己沒有回覆「蜘蛛俠」演員湯賀蘭（Tom Holland）信息一事。夏蘭特稱



各種各樣的迷因中，夏蘭特伸出頸項「暴走」的影片被大批網民模仿。許多人也拿起家裏的青蔥，把蔥鬚當成夏蘭特的頭髮，模仿他「走路」，也是維肖維妙。

夏蘭特親自點評他在網上的迷因：

夏蘭特說：「迷因太棒了，感覺很不真實，看到這些迷因只能笑出來。」

還有像是俄羅斯模特兒科斯特羅米蒂娜（Anastasia Kostromitina）、瑞典模特兒格羅普（Julia Grop）等「撞臉」夏蘭特的人的模仿影片，更是大受歡迎。

對於和他長得相似的人還不少，夏蘭特說：「首先因為我有金色長髮。」

他的長髮讓他在迷因惡搞中「可男可女」，還有新娘髮型業者把他當成「新娘」，讓他穿上美美的婚紗，展示不同的新娘髮型。夏蘭特也親自留言：「感謝你們的靈感。」

夏蘭特和巴西球星雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）在世界盃16強對上之前，一段合成的雲尼斯奧斯對夏蘭特唱歌的影片也得到兩位本尊的喜愛。夏蘭特留言要和雲尼斯奧斯重演這段影片，得到超過280萬次贊。

夏蘭特在這場比賽梅開二度，讓挪威2比1勝出，晉級八強。夏蘭特也在YouTube中表示，在比賽尾聲攻入第二球，確保球隊拿下勝利，是他本屆世界盃最美好的一刻。

湯賀蘭五年前邀約見面 夏蘭特：我沒看蜘蛛俠電影

對於飾演蜘蛛俠的美國影星湯賀蘭此前上節目時透露，自己幾年前私訊夏蘭特沒被回應的事，夏蘭特說，湯賀蘭在2021年5月23日私信他，邀請當時同樣在摩納哥觀看一級方程式賽車（F1）的夏蘭特一起出來見面，還試圖說服他加盟湯賀蘭支持的英超球隊熱刺（Tottenham Hotspur）。

夏蘭特表示並不是故意不回覆蜘蛛俠：

夏蘭特坦言，他當時並未看蜘蛛俠電影，在得知他沒有回覆湯賀蘭引起話題後，他不僅在節目影片下方留言，同時也私訊回覆對方說：「外界傳聞說我沒理會你，我只是要確保這不是我的本意。話說回來，目前不太確定（加盟）熱刺的事，但以後的事誰知道呢？」

湯賀蘭的新電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）將在7月30日於香港院線上映，他主演的另一部電影《奧德賽》（Odyssey）目前也在熱映。

在演員陣容強大的《奧德賽》中，另一演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）和湯賀蘭是母子關係，有意思的是兩人現實生活中支持的球隊阿仙奴（Arsenal）和熱刺實際是死敵。

安妮在採訪中表示，兩人已經同意不會在拍攝中談到雙方支持球會的事。湯賀蘭則說自己其實在上季歐聯決賽中支持阿仙奴（不過他們落敗得亞軍），安妮對此相當感謝。