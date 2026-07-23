世界盃 | 夏蘭特曝開手機全是自身迷因：網絡世界太瘋狂 | 有片

挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）在剛過去的世界盃期間成為全球球迷關注的焦點，不少關於他的迷因也在網絡瘋傳。近日，他在個人Youtube頻道最新上傳的影片中回應自身迷因爆紅時，他稱現在一打開手機就有很多自己的迷因。雖然他表示自己也覺得那些迷因很搞笑，但亦直言現在的網絡世界「太瘋狂」。



夏蘭特在影片中特意提到兩個迷因，分別是他在吃東西的時候被鏡子裏的自己嚇到，還有與巴西球員雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）在車內唱歌的惡搞，稱自己也覺得這些迷因十分搞笑。

但他也無奈又好笑地表示，現在只要一打開手機，就會不斷收到看到關於自己的全新迷因，數量多到數不清。夏蘭特稱，「一切又再次大爆紅。我原本以為我的人生已經夠瘋狂了，但這個世界和人生每次都證明我錯了。」

夏蘭特進食時被自己嚇倒的AI影片在世界盃期間瘋傳。(網上截圖)

而在這段於八強賽前錄製的影片中，夏蘭特亦預測挪威隊在即將到來的八強賽中，會被英格蘭隊淘汰。他還稱擊敗巴西隊是本屆世界盃中最讓他印象深刻的高光時刻，因為他原本認為這只是一個希望渺茫的目標。