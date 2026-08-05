曼城球星訪比亞迪深圳總部　圍觀電動車「跳舞」飄移｜有片

英超豪門曼城（Manchester City）8月3日多位球星造訪官方贊助商比亞迪位於深圳的總部。球員在參觀期間不僅有試坐電動車，據內地傳媒報道，他們更觀看電動車「跳舞」與無人駕駛飄移技術展示。



現場影片顯示，當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、施曼尤（Antoine Semenyo）、艾洛利（Rayan Aït-Nouri）等數名曼城球員到訪比亞迪深圳總部，部份人親自試駕比亞迪及其旗下騰勢的電動車。期間，比亞迪現場展示仰望U9標誌性的車身，車輛起伏躍動「跳舞」，球員們亦體驗騰勢的智慧駕駛系統與無人駕駛飄移技術。

比亞迪今年2月11日宣布與曼城球會達成合作，將為對方提供比亞迪及騰勢品牌車輛，並為曼城足球學院提供車輛充電、儲能電池體系，以新能源技術幫助對方「綠色營運」。

《曼徹斯特晚報》報道，除了球會行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）外，夏蘭特（Erling Haaland）、當拿隆馬、洛迪（Rodri）等球星均曾為比亞迪宣傳站台。比亞迪品牌也在上周六（8月1日）於香港舉行的曼城對決國際米蘭的友誼賽「現身」，由於比亞迪同時贊助這兩支歐洲豪門，啟德球場角落亦停放一輛車展出。