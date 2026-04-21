福特CEO批特斯拉欠新車款　盛讚比亞迪等中國車企「行業最佳」

福特行政總裁法利（Jim Farley）近日受訪時表示，他選擇試駕中國電動車而非特斯拉（Tesla）的原因是與比亞迪或小米等中國車企不同，特斯拉並沒有「推出新的車型」。法利曾在2024年試駕小米SU7長達六個月，並表示不想放棄這輛車。



在4月17日發布採訪中，法利解釋為何他在2024年試駕的是小米SU7電動車，而不是特斯拉來評估市場上的競爭對手。法利指，要想在汽車業擊敗中國，他未必會把重點放在特斯拉身上。

2026年1月7日，上市將近2年依舊持續熱銷的小米SU7終於要迎來改款，近日有爆料稱，新款SU7將於近期到店，並詳細列舉了升級點。（Xiaomi）

法利表示：「我不是針對特斯拉，他們一直做得很好，但他們確實沒有推出新的車型。」

法利坦承：「考慮到成本、供應鏈和生產技術，比亞迪等中國汽車品牌是「業內最佳」。

他又指：「如果我們夠聰明，就會利用比亞迪的成本優勢，在我們非常了解客戶需求的細分市場中，與比亞迪的平台競爭。」

法利又談到：「美國下一批電動車消費者想要貨車、多用途車以及各種不同車身款式的車型，但他們希望價格在3萬美元（約23.5萬港元）以內，而不是像第一波那樣高達5萬美元（約39萬港元），他們想要的是價格合理的車。」

法利表示，中國在汽車領域的進步既令人敬畏又令人擔憂，近年來他已多次重申這一觀點。

2024年，法利在一次播客訪談中表示，他已經開了六個月的小米SU7，不想放棄。今年4月初，他在另一個節目中表示，中國汽車進入美國市場將對美國製造業造成「毀滅性打擊」，他稱製造業是美國的「心臟和靈魂」。

法利盛讚中國汽車業之際，正值福特汽車公司將生產重心從純電動F-150農夫車轉向生產更小巧、更經濟實惠的混能汽車。福特2025年12月表示，此舉將使公司損失約195億美元（約1527億港元）。