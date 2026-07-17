蜘蛛俠私信夏蘭特約吃飯遭「已讀不回」　上節目自嘲終獲本尊回應

挪威國家隊當家球星夏蘭特（Erling Haaland）正式公開接受了荷里活男星「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）的聚會邀請！



事件的起因是湯賀蘭日前在知名脫口秀《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）中，透露自己曾在IG私信夏蘭特想約他碰面，卻慘遭對方「冷處理」。節目中，主持人Jimmy Fallon向湯賀蘭展示一則在社交平台X上瘋傳的貼文，文內調侃稱：「夏蘭特收到湯賀蘭私信約他出來玩時，根本不知道對方是誰，因為夏蘭特不看電影，以為他只是個普通路人。」

2026年6月30日，世界盃32強淘汰賽挪威對科特迪瓦，圖為挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）為球隊射入第二球後慶祝。（Reuters）

當被問及這是否屬實時，湯賀蘭在節目中笑着承認：「是的，沒錯。我告訴你，這正是對演員來說非常重要的『謙卑體驗』。 你以為自己可以帥氣地傳個資訊給他、帶他去吃晚餐，結果呢？完全沒有回應，甚至連個藉口都沒有。不是『我今晚很忙』或『我要踢球』，什麼都沒有，就是一片空白。」

湯賀蘭透露，他是在6月觀看一級方程式賽車（F1）摩納哥大獎賽時，萌生了傳資訊的念頭。當時他在對面的貴賓套房看到了夏蘭特，決定「大膽嘗試一下」，他打趣道：「我從沒想過自己會活生生在電視節目上談論吃閉門羹這件事，但現在我們就在這裹了。」

夏蘭特7月15日在影片底下留言，標註湯賀蘭並寫道：「接受晚餐邀請了。 有點晚回了，地點你挑就好！」（影片截圖）

作為英超熱刺隊的鐵杆球迷，湯賀蘭還幽默自嘲，在曼城於英超聯賽擊敗熱刺隊之後，夏蘭特可能更不想跟他一起吃晚餐了。

節目的片段被上傳至社媒後，隨即引來了夏蘭特本人的注意。夏蘭特於星期三（7月15日）在該影片底下留言，標註湯賀蘭並寫道：「接受晚餐邀請了。 有點晚回了，地點你挑就好！」

作為當今足壇的頂級巨星，夏蘭特不僅在球場上大殺四方，更成為了當前流行文化的風頭人物，難怪不少荷里活明星都想跟他建立交情。除了湯賀蘭，男星查寧泰坦（Channing Tatum）此前在與夏蘭特合拍宣傳片時，甚至搞笑地戴上致敬夏蘭特招牌長髮的金色假髮，足見這位挪威球星跨越體育圈與時尚娛樂界的超強影響力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

