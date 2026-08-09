全球最佳移居地排行榜出爐　愛沙尼亞奪冠　香港入前十排第幾？

新加坡諮詢機構RUMAVI早前發布2026年移居指數排行榜（Global Relocation Index），針對全球192個國家與地區進行多個範疇的評比。東歐小國愛沙尼亞（Estonia）佔據榜首，新加坡排次席，香港則名列第七。



Rumavi咨詢機構發布全球最佳移居地排行榜：

2026年8月9日，新加坡諮詢機構RUMAVI早前發布2026年移居指數排行榜（Global Relocation Index），東歐小國愛沙尼亞佔據榜首，新加坡排次席，香港則名列第七。（Rumavi官網）

據《歐洲新聞台》（Euronews）報道，愛沙尼亞憑藉其銀行基礎設施、商業機會以及非公民的產權保障，在Rumavi全球移居指數中勇奪全球第一，綜合得分為72.8分。

該指數每年第二季末發布，對192個國家與地區進行評分，涵蓋24項指標，分為四大類：金融與稅收、宜居性與健康、安全與穩定、定居與機會。

該指數利用了多種數據來源以及專家評估。例如，在評估整體生活成本時，Rumavi參考了世界銀行ICP價格水平數據（購買力評估）和美世生活成本調查；而在評估政治穩定性時，則納入了2025年全球和平指數和世界銀行WGI政府效率指數，各佔50%的比重。

2025年8月4日，圖為愛沙尼亞國旗。（Getty）

每項指標的評分滿分均為100分。愛沙尼亞的貨幣和銀行業得分為99分，商業機會得分為96分，房屋可負擔性得82分，綠地面積得86分，街道安全得77分。

其得分最低的指標是氣候舒適度，僅得20分，原因是其冬季寒冷漫長。

香港在全球移居指數排行榜名列第七

香港在綜合得分方面獲得71分，排第七；其中在稅務友善程度名列全球次席。

據報告分析，香港的主要優勢有三方面，分別是貨幣和銀行業，得分為97.3分；數碼基礎設施，得分為93.6；外國利得稅，得分為90分。

整體而言，香港在多個主要指標得分都不俗：財務和稅務綜合得分為74.5分；安全與穩定綜合的得分為77.7分；安頓與機遇綜合得分為72分；宜居性和健康綜合得分為64.5分。

2021年8月17日，一輛計程車在香港核心商業區的摩天大樓前行駛。（Reuters）

香港較爲人詬病的指標分別是：住房負擔能力，得分為27.6分；整體可負擔性，得分為41.3分；整體其後，得分為55分。