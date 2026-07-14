世界盃｜巴西出局後僅一球員搭專機返國　總統盧拉狠批丟架｜有片

5屆世界盃冠軍巴西在16強敗給挪威後黯然出局，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在國家隊出局後對其進行嚴厲批評，並對只有一名球員乘坐球隊包機回國表示失望。



巴西隊只有後衛丹尼路乘搭專機回國：

西班牙《阿斯報》（Diario AS）7月14日報道，巴西隊回國的情況在國內引發巨大爭議。據報道，後衛丹尼路（Danilo Luiz）是唯一登上飛往里約熱內盧專機的隊員。這一情況促使盧拉就此事公開質疑領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）。

盧拉質疑巴西隊回國的方式

盧拉在一個公開場合表示：「我給國家隊主教練安察洛堤發了信息。他乘搭滿載球員的專機去的，回來的時候卻幾乎孤身一人。球隊回程的專機上幾乎沒人。真是恥辱。」

盧拉強調：「只有一名球員上了專機。其他人都留在那裏了。如果我們贏得世界盃，現在大家都會在這裏跳舞慶祝。」

盧拉在一次公開活動中發表上述言論，並藉此機會公開批評巴西隊在世界盃出局後的反應。

盧拉給安察洛堤奇特的建議

盧拉隨後開玩笑地建議安察洛堤考慮選擇一個由學生製造的「攻擊型機械人」來協助巴西贏得世界盃。

盧拉指：「那傢伙造了一個攻擊型機械人。它長得像麥巴比（Kylian Mbappé），也像夏蘭特（Erling Haaland）。那個機械人會將球拋起來。我跟安察洛堤說：如果你想選人，就選那個機械人吧，因為它能協助巴西贏得世界盃。」