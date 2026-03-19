美國「7噸火流星」劃破天際解體　釋250噸炸藥能量　巨響驚動多州

1顆重達7噸的流星17日以每小時4萬5000英里（約7萬2420公里）的速度劃過美國克利夫蘭（Cleveland）上空，隨後發出震耳欲聾的巨響並解體，嚇壞了當地居民，他們一度以為發生了爆炸。



7噸流星劃過美國上空 多州民眾目擊

《美聯社》報導，這顆流星出現在17日上午9時，不只克里夫蘭，遠在幾個州之外的人們都報案說看到了這顆燒成明亮火球的流星。美國流星協會表示「我們收到從威斯康辛州到馬里蘭州的目擊報告」，美國太空總署（NASA）隨後證實：這是1顆直徑近6英尺（約1.83米）的流星。

1顆重達7噸的流星17日以每小時4萬5000英里（約7萬2420公里）的速度劃過美國上空。 （圖／翻攝自X@NWSPittsburgh）

美國多地居民目擊這顆流星：

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美國流星協會執行董事、天文學家赫根羅瑟（Carl Hergenrother）表示「這顆流星看起來確實像1個火球，這意味着它是1顆隕石，現在有很多天體被發射出去，所以很多時候你看到的燃燒的物體只是衛星重返大氣層，但通常情況下，這些衛星不會特別明亮」。

據悉，這顆流星最初是在伊利湖上空約50英里（約80.5公里）處、靠近洛蘭市的地方被觀測到。流星體環境辦公室（MEO）主任庫克（Bill Cooke）指出「這顆流星在阿拉巴馬州梅迪納（Medina）北方的山谷市（Valley City）上空解體之前，已在大氣層中飛行了超過55公里」，且解體時釋放的能量相當於250噸TNT炸藥。

美國國家氣象局（NWS）氣象學家米契爾（Brian Mitchell）指出「這可能會有一些小碎片，但大部分會在大氣層中燃燒殆盡」。

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